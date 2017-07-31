Em Vitória, Ministro dos Transportes garante duplicação da BR-101

Ministro Maurício Quintella visitou o Espírito Santo Crédito: Caíque Verli

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, garantiu que a Eco 101, concessionária que administra o trecho da BR-101 no Espírito Santo, vai ter que duplicar a rodovia. Quintella se reuniu nesta segunda-feira (31) no Palácio Anchieta com deputados federais e senadores que compõem a bancada capixaba, o governador Paulo Hartung, prefeitos do Estado e representantes da sociedade civil.

O ministro disse que ficou surpreso quando a empresa revelou que a obra não seria realizada na BR 101, que vem registrando uma média de seis acidentes por dia em 2017. Segundo Quintella, o Governo Federal não trabalha com outro plano que não seja a duplicação da rodovia, apesar de admitir a possibilidade de dar mais prazo para a obra.

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"A duplicação da BR 101 é uma exigência contratual. Não há outro plano do Governo que não seja duplicar a rodovia. O que pode haver é uma reprogramação no tempo da duplicação, ou seja duplicar primeiro aquilo que há justificativa de tráfego, para depois se duplicar locais que não tenha tráfego que se justifique nesse momento para você pode alinhar o fluxo do caixa dessas concessões", afirmou.

O aumento no prazo para conclusão da duplicação, segundo o ministro, pode ser dado em função da queda na arrecadação do pedágio, um dos motivos alegados pela ECO 101 para não duplicar a rodovia. Quintella justificou que os contratos foram feitos com uma previsão de crescimento de 3,5% na economia brasileira, diferente da recessão que se viu no Brasil nos últimos anos.

Um dos deputados presentes na reunião, o presidente da Comissão de Fiscalização da Concessionária ECO 101, Marcus Vicente (PP), contou que o primeiro passo para essa repactuação dos prazos, mantendo a duplicação, será uma reunião em agosto do ministro com a ANTT.

"Uma reunião que vai acontecer dia 14 com o gabinete do ministro, com o ministro, com o pessoal da ANTT para dar os primeiros passos no estudo dessa repactuação, prevista no contrato, tem valores de garantia. Tem uma série de garantias e requisitos que têm que ser obedecidos e que colocam o interesse do usuário em primeiro lugar", destacou.

A ECO 101 disse que apresentou à Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) uma proposta de repactuação do contrato, que, segundo a concessionária, está prevista na concessão. A ANTT tem um prazo de 60 dias para analisar a proposta, que prevê novos contornos duplicados, terceiras faixas em trechos críticos e duplicações em alguns pontos.