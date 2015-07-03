Em Vitória, ministro dos Transportes garante concessão da BR 262 e diz que foi um "grande apuro" ausência do ES em apresentação

O ministro dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues confirmou, durante visita a Vitória, que o trecho da BR-262 que corta a região serrana do Espírito Santo está dentro do pacote de concessões à iniciativa privada divulgado pelo Governo Federal. Ele esteve na capital capixaba para apresentação do projeto do Eixo Ferroviário 118, que vai ligar Vitória ao Rio.

Nesta sexta-feira (03), em audiência pública realizada no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o ministro pediu desculpas pessoalmente ao governador Paulo Hartung pelo fato de não ter citado o trecho no anúncio da nova fase do Programa de Investimento em Logística (Pil), apresentado no dia 9 de junho, pela presidente Dilma.

"Agora eu preciso justificar. Acho que passei um grande apuro naquele dia 09. Quando o ministro Nelson acabou a apresentação, a minha assessoria falou: ao invés do senhor prestar atenção, o senhor está olhando no celular. Mas não era, eu estava recebendo uma mensagem do ministro da Casa Civil falando: 'o que está acontecendo que a BR 262, Belo Horizonte até Viana não foi apresentado. A (deputada) Rose (de freitas) ficou na minha frente fazendo sinais quando eu estava dando entrevista. Eu disse calma que já nós vamos aditar. Governador, eu vim aqui pedir desculpas, foi uma falha que aconteceu da assessoria. Quando acabou, ela (presidente Dilma) disse: o que esta acontecendo? Eu disse: 'não foi comigo, foi com o planejamento. Mas eu já aditei, já consertamos, já anunciamos que também vai ter a concessão da (BR) 262", disse o ministro à Rádio CBN Vitória.

BR-447, em Vila Velha

Além da BR-262, nesta sexta também foi anunciada o início das obras do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) Integrado do acesso ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, pela BR-447. A informação foi dada pelo superintendente do Dnit do Espírito Santo, Antônio Guanabarino.

"As notícias frescas, vieram na comitiva do ministro. Um trabalho nosso realizado anteontem. Como é um RDC Integrado, o projeto e a obra. A primeira fase é a execução que a partir de hoje está liberado. É uma obra de R$ 140 milhões que complementa um serviço já executado na rodovia Leste-Oeste, pelo governo estadual”, disse o superintendente.