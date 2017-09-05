Em Vitória, gasolina está mais cara que tomate, arroz, batata e leite

Depois de um aumento acumulado de mais de 10% somente em setembro, o preço de um litro de gasolina na Grande Vitória ultrapassa o valor pago por diversos alimentos da cesta básica capixaba, como o arroz, o tomate, a batata e o leite. Na região metropolitana, o combustível chega a ser vendido por até R$ 4,14. Já o preço mais baixo encontrado pela reportagem foi de R$ 3,71.

A gasolina já é mais cara que um quilo de cinco itens da cesta básica: farinha (R$ 2,24), banana (R$ 3,57), arroz (R$ 2,43), batata (R$ 2,46) e tomate (R$ 3,82). Além disso, o combustível também supera o valor pago por um litro de leite (R$ 3,29) e por um litro de óleo (R$ 3,21). Esses dados são levantados pelo Dieese e são referentes aos preços médios dos itens da cesta básica em Vitória no mês de agosto.

Com os aumentos consecutivos na gasolina, o consumidor tem que buscar alternativas para economizar. O taxista Ronildo Souza comprou um carro novo há duas semanas. A solução encontrada por ele é fazer uma adaptação no carro para usar gás natural. “Com esse preço da gasolina não dá para trabalhar de jeito nenhum. É caro demais. A gente não ganha nada. Eu vou botar gás. Se eu não fizer isso, não tem como eu trabalhar”, disse.

O gerente de vendas Amilton Freitas esteve em um posto de combustíveis na Serra nesta terça-feira (5) para abastecer o carro. Para gastar menos, ele teve a mesma ideia que o taxista Ronildo Souza. “Agora, eu estou utilizando o GNV (Gás Natural Veicular). Foi a opção mais em conta que eu achei. Além disso, polui menos.”