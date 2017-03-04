Em Vitória, filas se formaram logo no início da manhã de sábado

A população de Vitória compareceu em grande número aos locais de vacinação contra a febre amarela neste sábado (04). Longas filas foram formadas no início da manhã. Houve casos de pessoas que chegaram aos postos ainda durante a madrugada. Na Capital, cerca de 20 mil vacinas foram disponibilizadas em cinco locais.

Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), todas as 3 mil senhas já haviam sido distribuídas antes das 9h. No início da tarde, mais mil doses foram oferecidas no local. O pedreiro Luciano de Assis, de 33 anos, que é morador de Cariacica, chegou à Ufes às 5h30 com os três filhos e a esposa depois de ter se assustado com a fila que já se formava no estádio Kleber Andrade durante a madrugada.

Your browser does not support the audio element. Em Vitória, filas se formaram logo no início da manhã deste sábado

Luciano conta que estava preparado para passar o dia na fila. No entanto, antes das 9h toda a família do pedreiro já estava vacinada. “Nós chegamos às 5h30. Até que foi rápido. Eu calculava que nós íamos sair daqui por volta das 16h”, contou.

Apesar das grandes filas formadas no início da manhã em toda a Capital, no início da tarde o fluxo de pessoas já era bem menor e o tempo de espera para se vacinar diminuiu. No ginásio do clube Álvares Cabral, algumas pessoas contaram que esperaram cerca de uma hora para conseguir se imunizar contra a febre amarela.