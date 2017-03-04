Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MUTIRÃO FEBRE AMARELA

Em Vitória, filas se formaram logo no início da manhã de sábado

Na Ufes, as 3 mil senhas iniciais se esgotaram antes das 9 horas. No início da tarde, mais mil doses foram oferecidas no local

Publicado em 04 de Março de 2017 às 12:51

Publicado em 

04 mar 2017 às 12:51
A população de Vitória compareceu em grande número aos locais de vacinação contra a febre amarela neste sábado (04). Longas filas foram formadas no início da manhã. Houve casos de pessoas que chegaram aos postos ainda durante a madrugada. Na Capital, cerca de 20 mil vacinas foram disponibilizadas em cinco locais.
Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), todas as 3 mil senhas já haviam sido distribuídas antes das 9h. No início da tarde, mais mil doses foram oferecidas no local. O pedreiro Luciano de Assis, de 33 anos, que é morador de Cariacica, chegou à Ufes às 5h30 com os três filhos e a esposa depois de ter se assustado com a fila que já se formava no estádio Kleber Andrade durante a madrugada.
Em Vitória, filas se formaram logo no início da manhã deste sábado
Luciano conta que estava preparado para passar o dia na fila. No entanto, antes das 9h toda a família do pedreiro já estava vacinada. “Nós chegamos às 5h30. Até que foi rápido. Eu calculava que nós íamos sair daqui por volta das 16h”, contou.
Apesar das grandes filas formadas no início da manhã em toda a Capital, no início da tarde o fluxo de pessoas já era bem menor e o tempo de espera para se vacinar diminuiu. No ginásio do clube Álvares Cabral, algumas pessoas contaram que esperaram cerca de uma hora para conseguir se imunizar contra a febre amarela.
Além da Ufes e do Álvares Cabral, outros três postos de vacinação foram montados em Vitória: na escola Maria José Costa Morais, em São Pedro; no Centro de Eventos da Igreja Batista, em Jardim Camburi; e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados