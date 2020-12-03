Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SEXTA ESPECIAL AQUI NA CBN

Em Vitória, Bocardi apresentará Ponto Final e será o convidado do FDE

Acompanhe tudo ao vivo na 92,5 FM, em nosso aplicativo e no site da CBN Vitória

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 13:29

Publicado em 

03 dez 2020 às 13:29
Depois de mais de 20 anos longe do rádio, onde começou a carreira, o jornalista Rodrigo Bocardi voltou ao meio de comunicação no último mês para comandar o Ponto Final CBN, ao lado da colega Carolina Morand. Nesta sexta-feira (04), além de estar à frente da atração, ele será o convidado do Fim de Expediente. Os dois programas serão apresentados diretamente do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, a partir das 17h.
De acordo com Bocardi, será uma honra participar do Fim de Expediente, no qual estará pela primeira vez. O bate-papo com o ator Dan Stulbach, o escritor José Godoy e o economista Teco Medina será sobre a vida e a trajetória profissional do jornalista.
O âncora, que também é apresentador do Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil, já cobriu uma Copa do Mundo, com apenas um ano de carreira, em 1998, e foi correspondente da TV Globo durante quatro anos em Nova York. Entre inúmeras coberturas marcantes em sua trajetória profissional, estão a do escândalo do Mensalão, o acidente com o avião da TAM em Congonhas, a posse do ex-presidente dos EUA Barack Obama e a morte do astro pop Michael Jackson.
Ponto Final CBN
Há três semanas à frente da atração diária, o jornalista revela que tem sido um prazer estar trabalhando novamente no rádio, sobretudo na CBN.
“A experiência no mundo do rádio é fascinante. Melhor ainda porque estamos presentes em todo o Brasil, durante três horas, levando informação de maneira descontraída. Chegamos ao final do dia fazendo um balanço das notícias mais importantes, de uma maneira leve”, conta Bocardi.
Ele resume a transformação tanto do veículo de comunicação quanto a de sua vida em duas décadas, desde o momento em que começou na apuração de notícias para rádio e TV, em 1997, até hoje como apresentador. “O rádio mudou muito e hoje está em todo lugar. No streaming, no site; é digital. Além disso, agora sou outra pessoa, com muito mais experiência”, afirma.
Bocardi finaliza que está animado para comandar o seu programa diretamente do cartão-postal capixaba, a Ilha do Boi.
Sintonize
 
Sexta-feira, dia 4
Ponto Final CBN, a partir das 17h (transmissão CBN Vitória)
Fim de Expediente, a partir das 18h30 (transmissão CBN Vitória e site A Gazeta)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados