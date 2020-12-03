Em Vitória, Bocardi apresentará Ponto Final e será o convidado do FDE

Depois de mais de 20 anos longe do rádio, onde começou a carreira, o jornalista Rodrigo Bocardi voltou ao meio de comunicação no último mês para comandar o Ponto Final CBN, ao lado da colega Carolina Morand. Nesta sexta-feira (04), além de estar à frente da atração, ele será o convidado do Fim de Expediente. Os dois programas serão apresentados diretamente do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, a partir das 17h.

De acordo com Bocardi, será uma honra participar do Fim de Expediente, no qual estará pela primeira vez. O bate-papo com o ator Dan Stulbach, o escritor José Godoy e o economista Teco Medina será sobre a vida e a trajetória profissional do jornalista.

O âncora, que também é apresentador do Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil, já cobriu uma Copa do Mundo, com apenas um ano de carreira, em 1998, e foi correspondente da TV Globo durante quatro anos em Nova York. Entre inúmeras coberturas marcantes em sua trajetória profissional, estão a do escândalo do Mensalão, o acidente com o avião da TAM em Congonhas, a posse do ex-presidente dos EUA Barack Obama e a morte do astro pop Michael Jackson.

Ponto Final CBN

Há três semanas à frente da atração diária, o jornalista revela que tem sido um prazer estar trabalhando novamente no rádio, sobretudo na CBN.

“A experiência no mundo do rádio é fascinante. Melhor ainda porque estamos presentes em todo o Brasil, durante três horas, levando informação de maneira descontraída. Chegamos ao final do dia fazendo um balanço das notícias mais importantes, de uma maneira leve”, conta Bocardi.

Ele resume a transformação tanto do veículo de comunicação quanto a de sua vida em duas décadas, desde o momento em que começou na apuração de notícias para rádio e TV, em 1997, até hoje como apresentador. “O rádio mudou muito e hoje está em todo lugar. No streaming, no site; é digital. Além disso, agora sou outra pessoa, com muito mais experiência”, afirma.

Bocardi finaliza que está animado para comandar o seu programa diretamente do cartão-postal capixaba, a Ilha do Boi.

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Sexta-feira, dia 4

Ponto Final CBN, a partir das 17h (transmissão CBN Vitória)