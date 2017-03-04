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MUTIRÃO FEBRE AMARELA

Em Vila Velha, vacinação prossegue neste domingo

O cidadão que quiser se imunizar terá como opções o Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, e a Escola Paulo César Vinha, em Terra Vermelha

Publicado em 04 de Março de 2017 às 13:15

Publicado em 

04 mar 2017 às 13:15
Assim como nos outros municípios da Grande Vitória, as filas de vacinação contra a febre amarela começaram ainda de madrugada em Vila Velha. No início da manhã deste sábado (4), a cena no Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, era impressionante. Do lado de fora, uma fila que dava uma volta no campo de futebol. Dentro, as arquibancadas estavam completamente tomadas.
Ao longo da manhã, a fila no Tartarugão diminuiu consideravelmente. Apesar da grande quantidade de pessoas, a vacinação ocorria de forma rápida. Quem chegou por volta das 10h30 ao local conseguiu pegar uma senha com cerca de 30 minutos, segundo algumas pessoas que estavam na fila. Depois disso, os pacientes passavam pela triagem dentro do ginásio antes de se vacinar.
Em Vila Velha, vacinação prossegue neste domingo
Em Vila Velha, cerca de 20 mil doses foram disponibilizadas para a população nas unidades de saúde e nos postos montados especificamente para o mutirão deste sábado.
Neste domingo (5), a vacinação vai prosseguir em Vila Velha. O cidadão vilavelhense que quiser se imunizar terá como opções o ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, e a Escola Paulo César Vinha, em Terra Vermelha.

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