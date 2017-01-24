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FEBRE AMARELA

Em Vila Velha, pessoas chegam às 3 horas da manhã e não conseguem se imunizar

Em Cariacica as vacinas acabaram, de acordo com a Secretarial Municipal de Saúde

Publicado em 24 de Janeiro de 2017 às 12:13

Publicado em 

24 jan 2017 às 12:13
A busca atrás de vacina contra a febre amarela no Espírito Santo está cada vez maior, principalmente com a confirmação de que a doença está presente no Estado, com dois macacos mortos confirmados, além de um paciente internado com a doença. Em Vila Velha a busca começou de madrugada e quem chegou às 3 horas já não conseguia senhas.
Foi o caso da autônoma Mariana Morett, de 19 anos, que procurou a unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica. Ela afirma que vai viajar para Governador Valadares, em Minas Gerais, e teve que ficar como suplente na fila. “Tinha 87 pessoas na minha frente e fiquei como suplente. Foram 80 senhas distribuídas. Estou aqui na expectativa de surgir alguém que não precise tomar a vacina”, ressalta.
A cabeleireira Valdeci Correa Lima, de 50 anos, mora em Sergipe e está no Espírito Santo. Mesmo o estado nordestino não estando em risco de febre amarela, ela diz que vai voltar à unidade para se proteger antes de voltar. “Já fui no bairro Vila Nova, já fui na Glória. Semana que vem estou voltando para Sergipe e tenho medo”, explica.
Nesta quarta-feira (25), em Vila Velha, a vacinação acontece nos bairros Glória, Vila Nova, Ibes, Santa Rita, Paul, Jardim Marilândia e Barramares.
Outros municípios
Em Vitória, também foi possível ver filas logo cedo. As senhas acabaram em oito postos antes das 9 horas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (25), a vacinação acontece nos postos de saúde dos bairros Praia do Suá, Maruípe, Santo André, Jardim da Penha, Jardim Camburi, Parque Moscoso, Santo Antônio, Santa Luiza, Jabour e Consolação.
Em Cariacica as vacinas acabaram, segundo a prefeitura, e não há previsão de recebimento de novas doses. Já na Serra, as unidades de saúde de Novo Horizonte e Nova Almeida vacinaram nesta terça-feira (24) e houve registro de filas. Nesta quarta-feira (25), a vacinação acontece em Boa Vista e Serra Dourada, de acordo com a prefeitura.
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) solicitou um milhão de novas doses de vacinas ao Ministério da Saúde e a expectativa é de que comecem a chegar nesta semana.

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