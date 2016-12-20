As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti estão sendo intensificadas em Vitória. Agentes de endemias contam com apoio de mais de 30 oficiais do Exército na guerra contra o transmissor da dengue, zika e chikungunya. A expectativa é que ao longo desta semana sejam visitadas cerca de 3.500 casas no bairro Resistência.

Segundo o diretor do Centro de Vigilância em Saúde de Vitória, Rogério Almeida, o resultado do Mapeamento rápido dos índices de infestação por Aedes aegypti colocou a região em estado de alerta. “Neste levantamento identificamos 2,8% de incidência de focos do mosquito, o que para o Ministério da Saúde significa médio risco. Por isso, partimos desse princípio para escolher o bairro e, em janeiro, iremos para outras localidades”, explica.

Your browser does not support the audio element. Em uma semana, Exército vai visitar 3.500 residências na Capital

Neste ano já foram notificados 4.043 casos de dengue na Capital, 1.137 de zika e 146 de chikungunya. Além de Resistência, bairros como Romão e Forte São João também contam com intensificação nas ações de erradicação dos criadouros do mosquito.

Apoio dos moradores

Para que a ação tenha exito, a comunidade também está empenhada em contribuir com o trabalho do Exército e dos agentes. O movimento comunitário de Resistência, há pelo menos um mês, já está fazendo o trabalho de conscientização dos moradores. Até um carro de som está circulando nas ruas avisando sobre a presença dos oficiais.

Moradora do bairro há 30 anos, Luzia de Jesus, gostou da visita dos agentes e frisou que é importante que todos se mobilizem na erradicação do mosquito. “Todos tem que cuidar de seus quintais, eu e meus vizinhos. A dengue não é brincadeira, pode até matar. Eu já tive duas vezes”, comenta.