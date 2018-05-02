Fila para vacina contra a gripe na Praia da Costa Crédito: Caíque Verli

Em pouco mais de uma hora, as mais de 500 senhas disponíveis para vacinação contra gripe acabaram na igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (02).

Antes mesmo das 8 horas da manhã, quando os números começaram a ser distribuídos, mais de 100 pessoas, a maioria idosos, aguardavam na fila para receber a vacina contra a gripe.

Your browser does not support the audio element. Em uma hora, senhas para vacinação se esgotam em igreja de Vila Velha

A distribuição de senhas terminou por volta das 9h15, quando esgotou o número máximo de pessoas que poderiam ser atendidas no local até as 11 horas desta quarta-feira (02)

Volta sem vacina

Quem chegou depois desse horário, teve que voltar para casa sem vacina. Foi o caso da aposentada Vanderli Araújo, de 72 anos, que tem dificuldades de locomoção e ficou frustrada quando soube que não seria imunizada.

"Fico sem né. Tive que trazer minha acompanhante porque não posso vir sozinha e acabei atrapalhando ela. Ano passado estava na Bahia e em um instante consegui vacina e aqui é assim", lamentou.

Ronilde Silva e Vanderli Araújo não conseguiram vacina Crédito: Caíque Verli

Os primeiros que tomaram a vacina acordaram bem cedo. A Creuza Siqueira, aposentada de 73 anos, chegou antes das 6h - duas horas antes da abertura da igreja - e relatou que estava cansada de ficar de pé.

"Todos os portões fechados, muita gente de pé, poucos idosos trouxeram cadeira para sentar. A gente está aqui desde seis horas de pé. Cansadíssimos", reclamou.

A igreja foi usada com um dos postos volantes montados pela Prefeitura em bairros que não têm unidades de saúde. Nesta quinta-feira (03), a campanha acontece na Primeira Igreja Batista, também na Praia da Costa. A vacinação nos templos é voltada apenas para adultos que fazem parte do grupo de risco, como idosos, gestantes, professores, indígenas e portadores de doenças crônicas. Além dos adultos, as unidades de saúde do município também vacinam as crianças de 6 meses até cinco anos de idade.