Em um ano, venda de repelentes quase dobra no ES

O medo do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya fez com que as vendas de repelentes aumentassem em todo o País. Em 2016, se comparado com 2015, o salto nas vendas chegou a 49%. No Espírito Santo o crescimento foi ainda maior e quase dobrou, segundo dados da consultoria Nielsen.

O executivo de contas da Nielsen, João Otávio Araújo, explicou que neste período, repelentes chegaram a desaparecer das prateleiras das farmácias, principalmente depois que o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus da zika e bebês com microcefalia.

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“De forma geral o que mais contribuiu para esse crescimento de vendas de repelentes no país foram os produtos a base de icaridina, que é capaz de impedir o contato com o Aedes aegypt. Se a gente for separar as regiões do país, algumas se destacam mais como o nordeste e o leste, que inclui o Espírito Santo, Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, que apresentou crescimento de 95% nas vendas em 2016”, relatou.

Em uma farmácia de Cariacica, as vendas cresceram tanto que os produtos começaram a faltar. Segundo a farmacêutica responsável, Emylle Karoline Ramos, muitas encomendas não foram atendidas pelos distribuidores devido à falta na indústria.

“Os repelentes mais comuns sempre foram vendidos na farmácia, mas à base de icaridina, que grávida pode usar, colocamos no quadro de venda depois desse crescimento na procura. Neste ano as vendas continuam em alta, principalmente depois do surto de febre amarela”, explicou.