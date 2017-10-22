Depois de passar 10 anos fechado, o Farol de Santa Luzia, Vila Velha, completa no próximo mês um ano de reabertura. Nesses 11 meses de funcionamento, o local já se tornou um dos pontos turísticos mais requisitados da Grande Vitória. Desde a reabertura, mais de 100 mil pessoas passaram pelo local.

O ponto turístico ainda é novidade até para moradores da cidade, como é o caso dos noivos Juliet Soares e Everton de Souza. Os dois sempre tiveram curiosidade de conhecer o local e na manhã deste domingo (22) decidiram fazer o passeio. Juliet disse que ficou encantada com a vista. “É um lugar fantástico, encantador. Pra quem mora aqui vale muito a pena conhecer”, contou.

Your browser does not support the audio element. Em um ano, Farol de Santa Luzia já recebeu mais de 100 mil turistas

O operador Everton de Souza conta que o local é muito bem falado na internet, por isso decidiu conhecer. O passeio foi aprovado e ele promete voltar mais vezes. “Sempre vemos na internet as pessoas aqui e hoje decidimos conhecer não só o ponto turístico como a história de Vila Velha. Foi a primeira vez que vim, recomendo para outras pessoas e vou voltar outras vezes”, afirmou.

O funcionário público Vicente Camilo decidiu levar toda família para conhecer o farol. Morador de Vila Velha há mais de 25 anos, essa foi a primeira vez que ele visitou o local. “Muito legal, muito bonita, vale a pena trazer a família para o passeio. É uma opção a mais para a família se divertir”, contou.

O subsecretário de Turismo de Vila Velha, Carlos Von Schilgen, destaca que o Farol de Santa Luzia recebe cerca de 10 mil visitantes por mês, e no período de férias esse número dobra. O local já se tornou um dos mais visitados da Grande Vitória e o terceiro do município. “O Museu da Vale junto com o Farol de Santa Luzia se tornaram o terceiro ponto de visitação em Vila Velha, perdendo apenas para o Convento da Penha e a Chocolates Garoto”, contou.

Como a reabertura ainda vai completar um ano em novembro, o subsecretário acredita que o número de visitantes aumente nos próximos meses. O Farol fica no final da Praia da Costa, no caminho para a Residência Oficial do Governo. As visitas acontecem de terça a domingo, das 09h às 17h, com fechamento dos portões às 16h30. Não é permitido entrar no local com trajes de banho ou sem camisa.

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