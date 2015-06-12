Nos últimos 12 meses, a conta de luz quase dobrou para os capixabas. Vitória registrou o segundo maior reajuste do país nos preços da energia no acumulado em um ano, pagando 82,7% a mais do que ano passado, ficando atrás apenas de Curitiba, de acordo com a inflação oficial medida pelo IPCA. Apenas em maio, o aumento da tarifa de energia chegou a 10,4%.A razão de tanto aumento na conta de energia foi o reajuste realizado em março, de 26,3% no Estado, somado utilização da bandeira vermelha. Nela, o alto custo da compra de energia das termelétricas é repassado diretamente para o consumidor, que está pagando R$ 5,50 para cada 100 quilowatss-hora consumidos. Com esses dois acréscimos, um consumidor residencial que pagava R$ 36,76 por 100 kWh, agora paga R$ 50,81, por exemplo.
Em um ano, conta de energia do capixaba encareceu mais de 80% - CBNGAZ - 2.06s - 11-06-15.mp3
O diretor de Regulação da EDP Escelsa, Donato Filho, explica que a conta de luz precisou ser reajustada por causa da seca. Como o preço pago pelas distribuidoras pelo uso das termelétricas desde 2013 estava reprimido, o consumidor não sentiu no bolso. Agora, as empresas distribuidoras precisam pagar pelo o que foi usado em 2013 e 2014, além de pagar as usinas térmicas que estão ligadas hoje. Por isso, repassaram a conta para o consumidor.
“Lá atrás, em 2014, a gente não via esse custo, porque ele estava sendo pago ou pelo Tesouro Nacional ou com o dinheiro emprestado pelos bancos. Agora esse dinheiro não existe mais, e a gente tem que realmente pagar esse custo das térmicas com a tarifa”, disse à Rádio CBN Vitória.
SecaA seca também é a responsável pela utilização da bandeira tarifária vermelha, desde o início do ano. Essa cobrança é usada quando as condições para geração de energia são mais onerosas, e é 6,2% mais cara do que a amarela, que é usada quando há uma seca controlada. A amarela, por sua vez, é 5,5% mais cara do que a verde, que é quando há condições favoráveis de geração de energia. Com a bandeira verde, não há nenhuma cobrança adicional.Donato ressalta que o sistema serve para alertar o consumidor e dividir os custos com ele. “Sabendo que a bandeira é vermelha, que a energia está mais cara, que temos de utilizar termelétricas caras para atender o consumo, é preciso que o cliente fala um uso mais consciente e eficiente da energia. Essa seca grave, que impacto ela está tendo na conta? 12% em relação a uma situação de chuva abundante”, disse.A definição sobre qual cor de bandeira tarifária utilizada é feita mensalmente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).