Em três meses, 27 mil foram demitidos no Espírito Santo

Nos meses de julho, agosto e setembro, 27 mil pessoas que trabalhavam de carteira assinada no Espírito Santo perderam seus empregos. Somado às pessoas que já estavam sem ocupação, o número de capixabas sem emprego em todo estado chega a 162 mil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

A taxa de desocupação no Estado no terceiro trimestre de 2015 é de 8,1%, a mais alta da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012. De acordo com a coordenadora de divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE-ES), Renata Coutinho, grande parte das demissões ocorreram nas áreas da agricultura, pecuária e indústria.

Your browser does not support the audio element. Em três meses, 27 mil foram demitidos no ES

Dentre as pessoas com idade para trabalhar, as mulheres e os jovens do Espírito Santo foram os mais prejudicados com as perdas de postos de trabalho, de acordo com Renata Coutinho. “A taxa de desocupação dos jovens entre 18 e 24 anos é mais alta que a média. A desocupação é mais intensa entre os jovens, com percentual de 20,2%”, contou.

Rendimento

A pesquisa colocou Vitória como a capital do Brasil com maior rendimento médio real habitual. Por mês, a média de renda dos trabalhadores na capital capixaba é de R$ 3.782. Na Grande Vitória, R$ 2.117. São Luís, Maranhão, é a capital com menor rendimento, com R$ 1.519 por mês.