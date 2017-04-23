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Festa da Penha

Em três horas de romaria, multidão chega na Prainha em Vila Velha

Centenas deles já aguardam a chegada da imagem de Nossa Senhora da Penha, no ponto de encontro dos fiéis, para a realização da missa que vai encerrar a romaria

Publicado em 22 de Abril de 2017 às 22:28

Publicado em 

22 abr 2017 às 22:28
Multidão de romeiros chegou na Prainha às 22h Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN
Em três horas de Romaria dos Homens, uma multidão de romeiros alcançou o Parque da Prainha, em Vila Velha – ao lado do moro do Convento da Penha –, em procissão que saiu, oficialmente, com deslocamento da imagem de Nossa Senhora da Penha, por volta das 19h deste sábado (22) da praça na Catedral Metropolitana de Vitória, em Cidade Alta, Centro da Capital.
Centenas deles já aguardam a chegada da imagem de Nossa Senhora da Penha, no ponto de encontro dos fiéis, para a realização da missa que vai encerrar a romaria. Os primeiros romeiros saíram do Centro de Vitória bem antes do início da procissão, por voltas das 18h30, no entanto, os organizadores da Festa da Penha sempre iniciam oficialmente a procissão entre 19h e 19h30, após encerramento de missa que celebra a grande homenagem à padroeira.
Lindenberg tomada por fiéis Crédito: Diony Silva Rádio CBN
Por volta das 21h30, a Avenida Carlos Lindenberg já estava totalmente intransitável, nos dois sentidos, por causa da prova de fé dos devotos na Virgem da Penha. Além dos romeiros, vendedores ambulantes e populares ocupam as margens da Lindenberg. Muitos desses populares são moradores de bairros vizinhos à avenida que fazem doações de garrafas d’água aos romeiros.
Com informações de Patrícia Scalzer

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