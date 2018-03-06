O telefone fixo vem perdendo espaço nas casas capixabas. Somente nos últimos três anos, foram cerca de 25 mil pessoas que desinstalaram os telefones no Estado. Em janeiro de 2015, havia 436.504 linhas fixas no Espírito Santo. Em janeiro de 2018, esse número caiu para 411.562.
Em três anos, 25 mil capixabas trocaram o telefone fixo pelo celular
Um dos principais motivos, segundo o comentarista de tecnologia da Rádio CBN, Gilberto Sudre, é a atratividade cada vez maior dos celulares. Existem operadoras que oferecem, por exemplo, ligações gratuitas para outras operadoras e para telefones fixos.
Além disso, a possibilidade do uso da internet e de diversos aplicativos de comunicação também atraem os clientes. O preço dos serviços também se assemelham, o que faz com que muita gente opte pelo celular, segundo Sudré. “A tendência é aumentar cada vez mais essa diferença de números de telefones fixos e de móveis.”
A artesã Maria da Glória Alves, de 61 anos, é uma dessas pessoas que abandonaram o telefone fixo. Há cerca de três anos, ela só usa o celular. Para ela, é mais vantajoso ter um telefone móvel. “A gente liga até para o interior e para outros Estados de graça. Também tenho outros recursos,
como o WhatsApp. Eu não fico sem ele.”
Já o militar da reserva Gilson Gomes, de 58 anos, não abre mão do telefone fixo. “Até quando eu puder, eu vou tê-lo. Minha esposa, meu filho, até os vizinhos pedem para fazer ligações. O telefone fixo ainda é importante.“
No restante do Brasil, a queda do número de linhas fixas também foi registrada. Comparando janeiro de 2018 com o mesmo mês do ano passado, houve uma perda de mais de um milhão de linhas. Atualmente, o país conta com mais de 40 milhões de linhas de telefones fixos ativas.