O telefone fixo vem perdendo espaço nas casas capixabas. Somente nos últimos três anos, foram cerca de 25 mil pessoas que desinstalaram os telefones no Estado. Em janeiro de 2015, havia 436.504 linhas fixas no Espírito Santo. Em janeiro de 2018, esse número caiu para 411.562.

Your browser does not support the audio element. Em três anos, 25 mil capixabas trocaram o telefone fixo pelo celular

Um dos principais motivos, segundo o comentarista de tecnologia da Rádio CBN, Gilberto Sudre, é a atratividade cada vez maior dos celulares. Existem operadoras que oferecem, por exemplo, ligações gratuitas para outras operadoras e para telefones fixos.

Maria da Glória deixou de usar o telefone fixo Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Além disso, a possibilidade do uso da internet e de diversos aplicativos de comunicação também atraem os clientes. O preço dos serviços também se assemelham, o que faz com que muita gente opte pelo celular, segundo Sudré. “A tendência é aumentar cada vez mais essa diferença de números de telefones fixos e de móveis.”

A artesã Maria da Glória Alves, de 61 anos, é uma dessas pessoas que abandonaram o telefone fixo. Há cerca de três anos, ela só usa o celular. Para ela, é mais vantajoso ter um telefone móvel. “A gente liga até para o interior e para outros Estados de graça. Também tenho outros recursos,

Gilson continua com uma linha de telefone fixo em casa Crédito: Rafael Monteiro de Barros

como o WhatsApp. Eu não fico sem ele.”

Já o militar da reserva Gilson Gomes, de 58 anos, não abre mão do telefone fixo. “Até quando eu puder, eu vou tê-lo. Minha esposa, meu filho, até os vizinhos pedem para fazer ligações. O telefone fixo ainda é importante.“