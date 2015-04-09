Em tempos de crise nas concessionárias, consumidores levam vantagem

Nos três primeiros meses, a queda das vendas foi de 16%, comparado ao ano anterior. A queda estimada para todo o ano é de 7%. O aumento do estoque, segundo o diretor executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Espírito Santo (Sincodives), José Francisco Costa, só não foi maior porque as fábricas fizeram paralisações.Mas se o cenário é negativo para os fabricantes e concessionárias, está melhor para clientes, segundo Costa. "Porque o estoque médio mensal é de 15 dias na concessionária. Ultrapassamos os 45 dias, ou seja, estamos com 1 mês e meio de estoque. Com isso, o cliente pode fazer uma boa escolha de modelo, de cor, de opcionais, de acessórios. E em função dessa desaceleração, tem preços e taxas de financiamento extremamente atrativos", afirmou.O mercado acredita que a confiança do consumidor volte até junho. Mas até lá, a grande aposta será nas promoções e feirões de lojistas e sindicatos. Sem contar com os cortes de gastos, ainda não descartados.A orientação das entidades que representam as concessionárias é que as lojas adiem investimentos, enxugue as despesas e não façam novas contratações. Antes de comprar um carro é necessário avaliar o mercado e, também, a condição financeira, como alerta o economista Bruno Funchal. Dados IBGE apontam um crescimento do desemprego de 6,7% para 7,4%, o que traz incerteza aos consumidores. O economista aconselha, para hora da compra, comparar preços de um mesmo modelo entre as concessionárias, além de comparar o preço de um automóvel com outro modelo concorrente.