Em tempos de crise nas concessionárias, consumidores levam vantagem

Em tempos de crise econômica, as concessionárias veem seus estoques abarrotados: veículos estão três vezes mais tempo dentro das lojas do que o normal. Diante dessa realidade, os concessionários apostam em promoções e facilidades para atrair o consumidor e aquecer as suas vendas.
Nos três primeiros meses, a queda das vendas foi de 16%, comparado ao ano anterior. A queda estimada para todo o ano é de 7%. O aumento do estoque, segundo o diretor executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Espírito Santo (Sincodives), José Francisco Costa, só não foi maior porque as fábricas fizeram paralisações.Mas se o cenário é negativo para os fabricantes e concessionárias, está melhor para clientes, segundo Costa. "Porque o estoque médio mensal é de 15 dias na concessionária. Ultrapassamos os 45 dias, ou seja, estamos com 1 mês e meio de estoque. Com isso, o cliente pode fazer uma boa escolha de modelo, de cor, de opcionais, de acessórios. E em função dessa desaceleração, tem preços e taxas de financiamento extremamente atrativos", afirmou.O mercado acredita que a confiança do consumidor volte até junho. Mas até lá, a grande aposta será nas promoções e feirões de lojistas e sindicatos. Sem contar com os cortes de gastos, ainda não descartados.A orientação das entidades que representam as concessionárias é que as lojas adiem investimentos, enxugue as despesas e não façam novas contratações. Antes de comprar um carro é necessário avaliar o mercado e, também, a condição financeira, como alerta o economista Bruno Funchal. Dados IBGE apontam um crescimento do desemprego de 6,7% para 7,4%, o que traz incerteza aos consumidores. O economista aconselha, para hora da compra, comparar preços de um mesmo modelo entre as concessionárias, além de comparar o preço de um automóvel com outro modelo concorrente.
"É muito comum usar isso (comparar modelos concorrentes) como poder de barganha. Mesmo que você tenha um preferido, não se atenha a pesquisar só esse carro, veja alternativas. Você tem que saber o valor de outros carros que competem entre si. Isso surte algum efeito. Você mostra que tem muita oferta, que você outras alternativas, que se não fechar com você, vai fechar com outro", aponta.O economista alerta ainda que o poder de barganha é maior quando o pagamento é à vista, ao invés de entrar em um financiamento. A expectativa, de acordo com ele, é que os preços dos carros se mantenham estáveis.