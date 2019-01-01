Renato Casagrande, já com a faixa, anuncia medidas de contenção de despesas Crédito: Carlos Alberto Silva

Renato Casagrande (PSB) foi empossado governador do Espírito Santo na tarde desta terça-feira (1º). A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa e contou com a presença de várias autoridades políticas. Após fazer o juramento, em seu primeiro discurso, Casagrande lembrou da época em que foi governador, entre os anos de 2011 e 2014, prometeu crescimento para os próximos anos e citou obras e programas criados em seu governo que foram suspensos pelo ex-governador Paulo Hartung (sem partido).

Your browser does not support the audio element. Em sua posse, Casagrande promete retomar investimentos paralisados

Às 16h15, já empossado, Casagrande chegou ao Palácio Anchieta para a cerimônia de transferência de faixa. Às 16h30 o então governador Paulo Hartung chegou ao local de cerimônia acompanhado da esposa e dos secretários de governo. Hartung passou a faixa para Casagrande e deixou o Palácio.

Em seu segundo discurso, assim como fez após a posse na Assembleia Legislativa, Casagrande fez duras críticas ao governo de seu antecessor. Ele criticou a política adotada por Hartung nos últimos anos, que segundo ele, sacrificou obras e investimentos em prol do ajuste fiscal.

“Por questões meramente políticas, programas fundamentais para a melhoria das famílias capixabas foram reduzidos ou simplesmente abandonados. Por todo o Estado, dezenas de obras, em diferentes estágios de execução foram adiadas ou continuam sem conclusão”, afirmou.

O socialista destacou que foi eleito novamente para retomar os investimentos paralisados, mas tudo será feito com cautela e equilíbrio.

“Vou ter cautela com o dinheiro do Estado, vamos buscar recursos de financiamento, parcerias com o setor privado. Temos que colocar o cérebro para produzir porque a sociedade não quer saber se estamos em um momento de incertezas ou não, temos que nos movimentar. A cautela é com recursos próprios, mas vamos buscar parcerias”.