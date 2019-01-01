Renato Casagrande (PSB) foi empossado governador do Espírito Santo na tarde desta terça-feira (1º). A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa e contou com a presença de várias autoridades políticas. Após fazer o juramento, em seu primeiro discurso, Casagrande lembrou da época em que foi governador, entre os anos de 2011 e 2014, prometeu crescimento para os próximos anos e citou obras e programas criados em seu governo que foram suspensos pelo ex-governador Paulo Hartung (sem partido).
Em sua posse, Casagrande promete retomar investimentos paralisados
Às 16h15, já empossado, Casagrande chegou ao Palácio Anchieta para a cerimônia de transferência de faixa. Às 16h30 o então governador Paulo Hartung chegou ao local de cerimônia acompanhado da esposa e dos secretários de governo. Hartung passou a faixa para Casagrande e deixou o Palácio.
Em seu segundo discurso, assim como fez após a posse na Assembleia Legislativa, Casagrande fez duras críticas ao governo de seu antecessor. Ele criticou a política adotada por Hartung nos últimos anos, que segundo ele, sacrificou obras e investimentos em prol do ajuste fiscal.
“Por questões meramente políticas, programas fundamentais para a melhoria das famílias capixabas foram reduzidos ou simplesmente abandonados. Por todo o Estado, dezenas de obras, em diferentes estágios de execução foram adiadas ou continuam sem conclusão”, afirmou.
O socialista destacou que foi eleito novamente para retomar os investimentos paralisados, mas tudo será feito com cautela e equilíbrio.
“Vou ter cautela com o dinheiro do Estado, vamos buscar recursos de financiamento, parcerias com o setor privado. Temos que colocar o cérebro para produzir porque a sociedade não quer saber se estamos em um momento de incertezas ou não, temos que nos movimentar. A cautela é com recursos próprios, mas vamos buscar parcerias”.
O governador também destacou que quer estabelecer pontes com o governo federal e vai buscar apoio da bancada capixaba em Brasília para que o Estado receba investimentos do governo Federal.