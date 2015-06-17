Em uma sessão conturbada, com bate-boca acalorado entre deputados, e com quase quatro horas de duração, foi aprovado o Plano Estadual de Educação, na Assembleia Legislativa, no início da tarde quarta-feira (17). O plano é responsável por traçar as metas que o Estado deve atingir na Educação nos próximos dez anos. Com 25 votos a favor e apenas um contra, além de uma abstenção, o projeto de autoria do Governo do Estado foi aprovado em plenário. Mesmo com apenas um voto contrário, do deputado Sergio Majeski (PSDB), a sessão foi bem conturbada. O projeto segue recomendação do Governo Federal, que aprovou o Plano Nacional de Educação. Todos os estados precisam ter o plano aprovado e sancionado até o próximo dia 24 de junho. O projeto foi protocolado no começo do mês e tramitou em regime de urgência na Assembleia. Uma das metas previstas no plano é a erradicação do analfabetismo no Estado até 2025.

Your browser does not support the audio element. Em sessão longa e tumultuada, deputados aprovam Plano Estadual de Educação

Assim como foi contra o projeto Escola Viva, Majeski, que é professor, reclamou que o plano aprovado não foi discutido com a sociedade e com a classe de professores e estudantes. Ele apresentou 36 emendas ao projeto original, mas nenhuma foi aceita pelas comissões do Legislativo o que causou a revolta do tucano e o fez disparar uma metralhadora de críticas ao governo de Paulo Hartung (PMDB).

“A troco de que o Parlamento não faz o papel dele? Não estou desfazendo de ninguém, mas existe alguém com 'know-how' maior em educação do que eu aqui? Debati bastante isso e o que aconteceu aqui foi uma vergonha. Como não analisaram minhas emendas?”, reclamou.

Alguns deputados reagiram às duras críticas de Majeski e responderam no mesmo tom. Janete de Sá (PMN) criticou duramente o parlamentar, que foi embora do Plenário enquanto ela falava. O deputado Marcos Bruno (PRTB), que também é professor, foi outro a rebater Majeski. Como membro da comissão de Educação, ele disse que as emendas de Majeski foram sim analisadas.

“Achei injusto ele subir à tribuna e falar que ninguém leu suas emendas, ele falou de forma equivocada e arrogante, não podemos aceitar isso, as emendas foram analisadas”, garantiu.

Emendas

Além das emendas propostas pelo deputado tucano, os petistas Rodrigo Coelho, Nunes e Padre Honório também fizeram destaques, além de Bruno Lamas (PSB). Ao todo, 13 foram aceitas, entre 64 protocoladas, e adicionadas ao texto original, sendo uma que versa sobre maior oferta de ensino no campo, de autoria do deputado Nunes (PT).A presidente da Comissão de Educação e relatora do projeto, Luzia Toledo (PMDB) disse que não houve interferência do Governo na votação e análise das emendas. O líder do governo, Gildevan Fernandes (PV) também adotou o mesmo discurso.“Não existe isso, o governador não vai ficar olhando emenda de cada um e mandando aceitar ou não. Estive com o deputado Majeski ontem (terça) para dialogar sobre as emendas, mas ele não quis”, pontuou.Durante a sessão, antes de encaminharem a votação, os deputados bateram cabeça sobre a possibilidade de votar em bloco as emendas propostas. Alguns deputados não queriam analisá-las separadamente por falta de tempo, mas o regimento da Assembleia não aborda a liberação de votação em bloco para sessões deste tipo.