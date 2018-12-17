Sede da Ales Crédito: Gazeta Online

Com apenas um voto contrário e poucos parlamentares presentes na sessão, a Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (17) as contas do governo Paulo Hartung referentes ao ano de 2016.

Sérgio Majeski (PSB) foi o único deputado que votou pela rejeição das contas.

A votação foi simbólica. 20 deputados marcaram presença no início da sessão e dez faltaram. Mas na hora da votação, a presença nos parlamentares em plenário foi ainda menor do que o quórum registrado. Tanto que logo depois a sessão foi derrubada. O deputado Majeski pediu que fosse verificado novamente o quórum e constataram que apenas 7 deputados continuavam em plenário. Ele criticou a postura dos colegas: "É, eu acho que parte dos deputados já está em ritmo de férias. Esse quórum baixo está sendo desde quando terminou a eleição".

Na última semana, foi a vez dos deputados aprovarem as contas de Hartung referentes ao ano de 2017, também sem grandes dificuldades para o governador. Majeski também deu voto contrário na semana passada, citando como argumento, o fato do Governo do Estado incluir despesas com inativos dentro dos 25% de gastos obrigatórios com educação.

Your browser does not support the audio element. Em sessão esvaziada, deputados aprovam contas de Paulo Hartung

"Essas coisas já vem prontas para serem aprovadas, para evitar qualquer debate ou qualquer tipo de aprofundamento. Isso é feito de uma forma só para dizer que houve ali uma reunião, mas já está tudo combinado para ser aprovado do jeito que chegou", alfinetou o parlamentar.