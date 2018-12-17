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Só um voto contra

Em sessão esvaziada, deputados aprovam contas de Paulo Hartung

A votação foi simbólica e 20 deputados marcaram presença no início da sessão. Mas na hora da votação mesmo, alguns parlamentares já tinham deixado o plenário. Dez deputados sequer apareceram

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 14:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

17 dez 2018 às 14:38
Sede da Ales Crédito: Gazeta Online
Com apenas um voto contrário e poucos parlamentares presentes na sessão, a Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (17) as contas do governo Paulo Hartung referentes ao ano de 2016.
Sérgio Majeski (PSB) foi o único deputado que votou pela rejeição das contas.
A votação foi simbólica. 20 deputados marcaram presença no início da sessão e dez faltaram. Mas na hora da votação, a presença nos parlamentares em plenário foi ainda menor do que o quórum registrado. Tanto que logo depois a sessão foi derrubada. O deputado Majeski pediu que fosse verificado novamente o quórum e constataram que apenas 7 deputados continuavam em plenário. Ele criticou a postura dos colegas: "É, eu acho que parte dos deputados já está em ritmo de férias. Esse quórum baixo está sendo desde quando terminou a eleição".
Na última semana, foi a vez dos deputados aprovarem as contas de Hartung referentes ao ano de 2017, também sem grandes dificuldades para o governador. Majeski também deu voto contrário na semana passada, citando como argumento, o fato do Governo do Estado incluir despesas com inativos dentro dos 25% de gastos obrigatórios com educação.
Em sessão esvaziada, deputados aprovam contas de Paulo Hartung
"Essas coisas já vem prontas para serem aprovadas, para evitar qualquer debate ou qualquer tipo de aprofundamento. Isso é feito de uma forma só para dizer que houve ali uma reunião, mas já está tudo combinado para ser aprovado do jeito que chegou", alfinetou o parlamentar.
O Governo diz que segue uma resolução do Tribunal de Contas para incluir os gastos com aposentados e pensionistas nessa conta. A sessão desta segunda-feira (17) foi uma das últimas antes do recesso dos parlamentares. 

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