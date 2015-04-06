Em segundo dia de Festa da Penha, ladeira do Convento reúne histórias de fé e superação

“Saí de Vitória, passando pela rodoviária, Cinco Pontes, Lindenberg, Glória e estou aqui em cima do Convento. Só rezando, agradecendo e inspirado na Festa da Penha", declarou à Rádio CBN Vitória. Outro que aproveitou o segundo dia de festividades foi o autônomo Luiz Alves Moll. Após ser curado de uma bactéria que paralisou os movimentos da parte direita do corpo, ele caminha com dificuldade. Mesmo assim, fez a subida para agradecer e acompanhar os eventos da Festa da Penha. “Eu peguei uma bactéria que ninguém sabe de onde veio. Fiquei três meses no hospital e quando saí estava sem os movimentos da parte direita do corpo. Mas sempre tive muita fé e força de vontade. Nossa Senhora sempre me ajudou muito, sempre vim ao Convento, agora na festa venho agradecer", disse.Em meio a tanta gente que dá suas demonstrações de fé, os comerciantes do entorno do Convento da Penha aproveitam para incrementar as vendas. Proprietária de uma loja de artigos religiosos, Munique Vieira diz que o aumento no fluxo de pessoas já é percebido nas vendas."O movimento aumenta nesse Oitavário, a gente faz camisas personalizadas da Festa da Penha e o pessoal gosta. Ontem já foi um movimento maior do que nos outros domingos”, contou.No primeiro dia do Oitavário, a organização da Festa da Penha divulgou que 7 mil pessoas compareceram ao Convento. A expectativa é que mais de 1 milhão passem por Vila Velha durante todos os dias do evento. Até o sábado (11), ocorrem as missas no campinho do Convento, sempre às 14h30. No mesmo dia, a tradicional Romaria dos Homens acontece à noite e, para segunda-feira (13), está marcada a missa de encerramento às 16h, seguido do show do Padre Fabio de Mello.