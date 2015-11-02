Em protesto, moradores fazem enterro simbólico do Rio Jucu

Com direito a cruz, caixão, viúva e cortejo, a comunidade da Barra do Jucu, em Vila Velha, realizou o enterro simbólico do Rio Jucu nesta segunda-feira (02) – Feriado de Finados – em protesto à situação de degradação, seca e poluição na região. Os manifestantes saíram da praça do bairro e seguiram pela Rodovia do Sol até a ponte sobre o rio, onde deixaram mensagens de conscientização à população e pediram ao governo ações efetivas para recuperar o rio.

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Uma das organizadoras do protesto, Lena Cogo, do coletivo Culturada Viral, explicou que o objetivo é usar a identidade cultural da localidade para chamar a atenção para o abandono do rio. Segundo ela, apesar da falta de chuva ter agravado a situação da seca na região, a população já denuncia o descaso com o Jucu há mais de 30 anos. “O problema não é só deixar de lavar o carro ou a calçada, a questão é maior que isso, precisamos de reflorestamento, preservação das nascentes. Queremos efetivamente que medidas sejam adotadas”, enfatizou.

O cortejo, que foi organizado seguindo os moldes de uma marchinha de carnaval, contou com músicas relacionadas à preservação do rio e, ainda, três alas que representavam a morte, a destruição e o renascimento do Jucu. Na frente, uma mulher de preto, interpretava a viúva do rio, simbolizando a população que depende desta água para consumo na Grande Vitória.

Morador da região desde que nasceu, Esmerino Laranja, de 76 anos, relata que até 20 anos atrás era possível encontrar muitas variedades de peixes no rio, mas que com a degradação muitas delas desapareceram. “Era possível pegar água de lá para beber. Tinha muito peixe e camarão, hoje não tem mais nada”, lamenta o morador.