Em protesto inusitado, mulher acampa ao lado de vazamento de esgoto em Vila Velha

Em um protesto inusitado, uma dona de casa acampou na calçada em frente ao condomínio em que mora, em Itaparica, Vila Velha, para chamar a atenção do poder público para um vazamento de esgoto no local. Segundo ela o problema se repete há mais de seis anos. Maria Beatriz Bordeguini, 62 anos, mora na região há quase duas décadas e está há mais de um dia sentada ao lado do vazamento. ”Eu pago 80% de taxa de esgoto mas está tudo entupido aqui e não aparece ninguém para resolver”, afirmou.

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O protesto da moradora, que começou às 7 horas desta segunda-feira (26), chamou atenção de vizinhos e curiosos que passavam pelo local. A empresária Karine de Oliveira, moradora do mesmo prédio de Maria Beatriz, confirmou que o vazamento traz muitos transtornos.

“Ontem eu desci com meu sobrinho e minha filha e tivemos que atravessar na pista, no meio dos carros, pois a faixa de pedestres estava toda alagada com o esgoto e não tinha condições de passar”, declarou.

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O vazamento está no cruzamento entre a Rua Augusto Ruschi e Avenida José Júlio de Souza, próximo ao Hospital Santa Mônica. A área do vazamento foi interditada com cones de trânsito pela própria Maria Beatriz. “Chamei uma desentupidora particular que eu vou pagar do meu bolso pois aqui está tudo entupido e tem manilha quebrada”, relatou a moradora.

OUTRO LADO

Cesan

Em nota, a Cesan afirmou que técnicos estiveram no local e constataram que tanto a rede de esgoto quanto a rede de abastecimento estão funcionando normalmente e que o vazamento está ocorrendo por causa de ligações irregulares na rede de drenagem pluvial, que é de responsabilidade da prefeitura.

Prefeitura de Vila Velha