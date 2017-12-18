Em primeira assembleia, rodoviários aprovam greve dos trabalhadores

Rodoviários rejeitaram proposta de 2% de reajuste e votaram pela paralisação a partir desta terça Crédito: Caíque Verli | CBN

Em uma primeira assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (18), os rodoviários aprovaram, por unanimidade, a greve no transporte público da Grande Vitória a partir desta terça (19).

Your browser does not support the audio element. Em primeira assembléia, rodoviários aprovam greve dos trabalhadores

Aproximadamente 300 trabalhadores participaram da primeira votação, segundo o Sindicato dos Rodoviários. Um outro encontro com o restante da categoria está previsto para acontecer durante a tarde para a segunda votação dos trabalhadores.

Os rodoviários recusaram o reajuste de 2% proposto pela desembargadora Ana Paula Tauceda Branco em uma reunião de mediação na última sexta-feira (15), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES).

Para o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, a proposta da Justiça não atende aos desejos da categoria.

"O reajuste está aquém do que a categoria almeja. O índice desse, para você ter ideia, vai dar pro motorista R$ 40 de reajuste... para o cobrador R$ 20. No tíquete um reajuste de R$ 0,50. É um índice muito baixo. Eles falam em inflação controlada, mas só o gás subiu mais de 70%, a energia subiu, tudo subiu. Não dá pra entender essa inflação que eles calculam, pois no bolso do trabalhador está sempre inflacionando para mais", afirmou, após a assembleia.

A greve está prevista para começar às 0h desta terça-feira. O Sindirodoviários promete manter em circulação pelo menos 30% dos ônibus, como determina a lei em caso de paralisação do transporte público..