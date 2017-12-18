Em primeira assembleia, rodoviários aprovam greve dos trabalhadores

Em uma primeira assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (18), os rodoviários aprovaram, por unanimidade, a greve no transporte público da Grande Vitória a partir desta terça (19).
Em primeira assembléia, rodoviários aprovam greve dos trabalhadores
Aproximadamente 300 trabalhadores participaram da primeira votação, segundo o Sindicato dos Rodoviários. Um outro encontro com o restante da categoria está previsto para acontecer durante a tarde para a segunda votação dos trabalhadores.
Os rodoviários recusaram o reajuste de 2% proposto pela desembargadora Ana Paula Tauceda Branco em uma reunião de mediação na última sexta-feira (15), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES).
Para o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, a proposta da Justiça não atende aos desejos da categoria.
"O reajuste está aquém do que a categoria almeja. O índice desse, para você ter ideia, vai dar pro motorista R$ 40 de reajuste... para o cobrador R$ 20. No tíquete um reajuste de R$ 0,50. É um índice muito baixo. Eles falam em inflação controlada, mas só o gás subiu mais de 70%, a energia subiu, tudo subiu. Não dá pra entender essa inflação que eles calculam, pois no bolso do trabalhador está sempre inflacionando para mais", afirmou, após a assembleia.
A greve está prevista para começar às 0h desta terça-feira. O Sindirodoviários promete manter em circulação pelo menos 30% dos ônibus, como determina a lei em caso de paralisação do transporte público..
O GVBus e o Setpes, sindicatos que representam as empresas de ônibus, vão decidir também nesta segunda-feira se aceitam conceder o reajuste de 2%. Os sindicatos patronais disseram na sexta-feira que acionaram o corpo jurídico para analisar quais medidas judiciais serão tomadas, com o objetivo de minimizar ao máximo os impactos de uma paralisação, e resguardar o direito de ir e vir da população da Região Metropolitana.