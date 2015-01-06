Em posse de novo secretário, Hartung anuncia fim do uso de marcas e slogans do Governo do Estado

O novo secretário de Estado de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, foi empossado nesta terça-feira (6), no Palácio Anchieta, e já definiu duas metas de atuação: a renovação do Portal da Transparência e a entrada em vigor de uma lei estadual anticorrupção. Além disso, durante a posse de Zenkner, o governador Paulo Hartung também anunciou uma nova medida, o fim do uso de marcas e slogans do governo, reduzindo gastos com publicidade. A partir de agora, apenas o brasão do Estado será usado na divulgação dos feitos do Executivo.Marcelo Zenkner é promotor de Justiça do Ministério Público Estadual e tomou posse após os outros secretários por estar voltando de férias. Segundo Zenkner, seu objetivo nos próximos meses é a modernização do Portal da Transparência, com dados mais acessíveis e novas tecnologias.

“Ainda vou estudar com a equipe quais serão as melhorias no portal. Mas pretendo criar canais de comunicação nas redes sociais, um aplicativo no celular para que a população possa ter acesso direto não só às contas públicas, mas também fazer denúncias de irregularidades que estejam sendo cometidas e possamos investigar”, disse.Marcelo Zenkner também revelou prioridade à regulamentação da lei anticorrupção no Estado. Um decreto de 2014 criou a lei, mas ela precisa da aprovação da lei federal para ter validade. “Não adianta trabalhar o corrupto, o que a gente tem que fazer é trabalhar em cima do corruptor, que é aquele que precisa trabalhar, precisa dos contratos públicos e do dinheiro. Se o jogo é sujo, ela acaba se sujando por isso, mas se criarmos um jogo limpo, as empresas vão aprovar”, explicou.Em consonância com o discurso de transparência e redução dos gastos públicos, o governador Paulo Hartung anunciou o fim das marcas e slogans do governo. “É comum, todo governo, de quatro em quatro anos, gastar dinheiro com a nova marca. Eu estou abolindo isso aqui”, informou.Durante o período eleitoral, o Ministério Público de Contas (MPC) fez representações para barrar candidaturas que utilizam as marcas de governo durante inaugurações e campanha. Com a medida anunciada por Hartung, apenas o brasão oficial do Estado será usado. O procurador do MPC Luís Henrique Anastácio disse que espera que as prefeituras façam o mesmo. “O Estado tomando a decisão esperamos que sirva de exemplo para os municípios, para que cada um só use seus símbolos oficiais, que constam na lei orgânica de cada um”, afirmou.Com a posse, o novo secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, se licenciou do cargo de promotor do Ministério Público do Estado e já iniciou os trabalhos no governo. Já o governador Paulo Hartung viaja nesta quarta-feira (7) com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, para Brasília. Os dois vão discutir medidas na área com o governo federal.