Se o frio já é difícil para quem está dentro de casa, imagine para literalmente mora nas ruas? Pior ainda é que as prefeituras não conseguem oferecer abrigos para todas as pessoas em situação de rua. Ao todo, 713 delas passam por isso nos quatro maiores municípios da Grande Vitória, segundo levantamento recente das prefeituras. Já os abrigos oferecem 313 vagas.

Your browser does not support the audio element. Em noites de frio, maioria dos moradores de rua não tem abrigo

A pior situação é na Serra. Neste município são 250 moradores de rua, mas apenas 60 vagas nos abrigos noturnos. A prefeitura diz que houve um aumento da procura por causa do frio e, em nota, informa que busca auxiliar e orientar as pessoas em situação de rua na busca pelo vínculo familiar, no caso de pessoas que estão fora de casa.

Nessa situação, moradores de rua ouvidos pela reportagem da TV Gazeta nesta disseram como é o frio nas ruas da Grande Vitória. “A gente tem doação, mas você ganha um cobertura hoje e amanhã fica molhado”, disse um morador de rua. “Quando você tá no frio você lembra do conforto da família. Não dei valor, mas estou pedindo uma nova oportunidade”, diz uma mulher.

Em Vila Velha também são poucas vagas para muitos moradores de rua: 33 para 150 pessoas. A prefeitura pretende aumentar o número em até três meses, mas enquanto muitos estão no frio disse que só tem como acomodar alguns nos abrigos existentes, medida ainda é avaliada.

A secretária de assistência social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões, admite o problema e afirma que as prefeituras estão todas na mesma situação. “Esse número município nenhum está preparado para atender. A polícia pública não foi criada para atender um número tão alto de pessoas nessa situação, como agora com a crise”, diz.

Em Vitória, a prefeitura afirma que tem como abrigar todas as pessoas, mesmo com a cidade registrando mais de 200 moradores de rua e apenas 180 vagas. A secretária de assistência social do município, Iohana Kroehling, ressalta que muitos não aceitam ir para os abrigos. “São pessoas que não aceitam o acolhimento. A pessoa que aceita a gente consegue organizar para que ela seja acolhida. Não existe essa questão de não ter vaga”, garante.