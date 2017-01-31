Um macaco foi encontrado morto entre a noite de segunda-feira (30) e madrugada desta terça-feira (31) no Bairro Operário, em Cariacica. Segundo moradores trata-se de um sagui-da-cara-branca e estava dentro da casa de um morador. A região é próxima à uma mata e faz limite com Viana, município que está recebendo vacinação cautelar contra febre amarela. No total três macacos foram encontrados mortos em Cariacica, segundo a prefeitura.

Your browser does not support the audio element. Em menos de uma semana, três macacos aparecem mortos em Cariacica

O medo dos moradores é que o animal tenha sido contaminado pelo vírus da febre amarela. No Espírito Santo foram contabilizados aproximadamente 400 macacos, sendo que especialistas admitem que mais animais podem ter morrido dentro das matas. Muitos dos animais ainda estão sendo analisados e não foram confirmados com a doença.

A moradora do Bairro Operário, a assistente financeiro Fernanda Nardi, de 33 anos, diz que no bairro poucas pessoas se vacinaram e todos estão com medo da possível relação com febre amarela. O bairro tem muitas residências, mas com uma mata próxima.

“Os macacos sempre apareceram. Por causa da seca, estavam procurando comida. Mas nunca apareceu nenhum morto. Muita coincidência aparecer justo agora. As pessoas ficaram apreensivas pelo o que a gente vê no noticiário”, acrescentou.

Em Duas Bocas

Na Reserva Ecológica de Duas Bocas também foram encontrados dois macacos mortos no último final de semana. Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), trata-se de uma macaco barbado e um macaco prego. A reserva é de uso restrito e não recebe turistas, apenas pesquisadores.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica informou que os animais foram recolhidos e amostras estão sendo enviadas à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A prefeitura está vacinando moradores da área rural do município, indo nas comunidades. A secretaria estadual disse que os animais mortos vão passar por análise.

Macaco não transmite doença