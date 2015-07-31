Em menos de 24 horas, dois apartamentos pegam fogo na Praia da Costa

Em menos de 24 horas, dois apartamentos na Praia da Costa, em Vila Velha, foram atingidos por incêndios. Nesta quinta-feira (30), no final da tarde, um dos apartamentos do edifício Atol das Rocas, na rua Diogenes Malacarne, pegou fogo. O fogo começou por volta das 17h40.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos e foi até o local. As chamas foram controladas as 18h20. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Moradores contaram que o fogo pode ter começado no ar-condicionado da residência. O apartamento está vazio e para alugar. A fumaça chegou a atingir apartamentos vizinhos.

Na manhã desta sexta-feira (31), um apartamento localizado na Rua Inácio Higino também pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma moradora esqueceu o ferro de passar ligado e o fogo se alastrou por um cômodo da residência. Por volta das 9h, o incêndio já havia sido controlado.

O apartamento fica em um prédio localizado na rua Inácio Higino. Segundo o sargento Marco Antônio Cardoso, do Corpo de Bombeiros, não havia ninguém na residência quando o fogo começou. Houve perda total de um quarto, mas nenhum outro cômodo foi prejudicado.

No último dia 10, um incêndio destruiu parte da estrutura de uma cobertura localizada na Praia da Costa. A densa fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade, inclusive da Terceira Ponte e assustou quem passava pelo local.

As chamas foram controladas por um engenheiro civil que passava pelo local. Tanto o engenheiro quanto o Corpo de Bombeiros encontraram irregulares nos equipamentos de combate e prevenção ao incêndio do prédio.