Sob protestos de familiares de PMs, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta quarta-feira (08), em sessão extraordinária, o projeto de lei complementar que muda as normas de promoção dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Estado. O texto segue imediatamente para sanção do Governador Paulo Hartung (PMDB).

As medidas previstas no projeto de lei vão atingir cerca de 10% do quadro da PM, incluindo os oficiais que atuam na área de saúde. Estavam presentes 28 parlamentares, 20 votaram a favor e sete foram contra. Por ser presidente da casa, o deputado Erick Musso não votou.

Your browser does not support the audio element. Em meio à confusão, projeto que muda sistema de promoção na PM é aprovado na assembleia

Atualmente, as promoções são feitas anualmente, exceto para os postos de coronel, por antiguidade, seguida de merecimento e merecimento intelectual. Após sanção do executivo, as ascensões dentro dos quadros da corporação vão ocorrer, principalmente, a partir de critérios de mérito, seguindo a ordem: merecimento intelectual, antiguidade, escolha, post-mortem (após a morte) e ressarcimento de preterição.

Crítica

O deputado Theodorico Ferraço (DEM) criticou a aprovação do projeto no dia das mulheres e a tramitação em caráter de urgência. “Está muito cedo para esquecer do grito das mulheres em defesa de seus maridos e de sua vida familiar no Espírito Santo que viveu 22 dias de caos, de desordem e de desgoverno”, afirmou.

O deputado Josias da Vitória (PDT) classificou como desrespeitosa a aprovação do projeto. “Isso é falta de respeito alinhada a ausência de debates. O diálogo é melhor instrumento para resolução de qualquer conflito e um projeto como esse precisa encontrar o ponto de convergência e não foi dada a oportunidade”, avaliou.

O parlamentar relator do PLC, Marcelo Santos (PMDB) defendeu a aprovação do texto e avaliou como positivas as mudanças. “A matéria é constitucional e legal e quase todos os estados brasileiros já aplicam esse modelo de promoção”, destacou.

Protesto

Os deputados deixaram o plenário da casa sob protestos. Mulheres de policiais militares disseram que podem voltar com movimento que tirou à PM das ruas do Espírito Santo. “Vamos parar o estado e mostrar para a sociedade e do governo que precisamos da segurança”, disse.