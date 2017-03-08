Em meio a acusações e defesas, Refis é aprovado em sessão 'quente' na Assembleia

Sob acusação e defesa quanto ao suposto caráter ineficiente de arrecadação, o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis) foi aprovado na noite desta terça-feira (7) em sessão extraordinária e “quente” na Assembleia Legislativa. Com isso, empresas em débito com a Receita Estadual vão poder financiar as dívidas como as de ICMS, IPVA e ITCMD. A estimativa é de arrecadar cerca de R$ 800 milhões com o programa. O período para adesão ao Refis será entre os dias 4 de abril e 30 de novembro deste ano.

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Podem aderir ao programa contribuintes com dívidas geradas até dezembro de 2016. O Refis 2017 vai contar com isenção de 100% de juros e multas para débitos com ICMS, IPVA e ITCMD. Os devedores que parcelarem os débitos em até 12 vezes terão parcelas fixas e sem juros.

O Refis deste ano também vai oferecer a opção de parcelamento de acordo com o faturamento da empresa. As parcelas não podem ser menores que 4% da receita. Autos de infração que estiverem em andamento também vão poder recorrer ao programa.

'Bom pagador vira mau pagador', afirma deputado

O deputado Sérgio Majeski (PSDB) fez críticas ao projeto. Ele atacou o fato de o Estado já ter realizado um Refis em 2015 e voltar a fazê-lo novamente neste ano. Segundo o parlamentar, o Refis pode incentivar a sonegação de impostos. “Estimula o bom pagador a se tornar um mau pagador porque, em um momento de crise, a empresa que tem uma infinidade de coisas para pagar vai pensar nessa possibilidade que o governo sempre abre e acaba deixando de pagar imposto porque haverá parcelamento, desconto de juros, de multas, etc. Quem perde com isso é a sociedade”, afirmou.

O líder do governo na Assembleia, Gildevan Fernandes (PMDB), retrucou. “Não é com objetivo de estimular sonegadores, pelo contrário. A intenção é oportunizar quem está pendente, até porque alguns não sonegaram o débito, mas não puderam pagá-lo”, rebateu.

Aprovação na Assembleia

A matéria foi votada em uma sessão extraordinária, na noite desta terça, após a urgência para a votação do projeto ter sido aprovada na sessão ordinária que ocorreu durante a tarde.

O deputado Sérgio Majeski criticou a ação da base governista e alegou que, após aprovada a urgência, a matéria só poderia ser votada em uma outra sessão ordinária, de acordo com o regimento da Assembleia Legislativa. O tucano acusou os deputados aliados do Palácio Anchieta de 'atropelarem' o regimento da Casa.