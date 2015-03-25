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CRISE ECONÔMICA

Em média, oito empresas fecham a cada dia no Espírito Santo

Em janeiro foram 276 e em fevereiro 246, um total de 522 empresas que encerraram suas atividades

Publicado em 24 de Março de 2015 às 22:44

Publicado em 

24 mar 2015 às 22:44
As indústrias e as empresas do segmento de comércio de bens, serviços, turismo do Espírito Santo amargam perdas por conta da crise econômica. Muitas empresas são fechadas desde o início do ano. No primeiro bimestre de 2015, em média, oito empresas fecharam as portas diariamente no Estado. Essa informação é com base em dados da Junta Comercial, que possui 165 mil empresas registradas. Em janeiro foram 276 e em fevereiro 246, um total de 522 empresas que encerraram suas atividades. O levantamento mostra que 60% delas estão na Grande Vitória, de acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri. Os segmentos mais afetados foram o de comércio de vestuário, presentes e eletroeletrônicos. Elas estão no segmento que sofrem corte no consumo dos clientes, em períodos de inflação elevada.
Em média, oito empresas fecham a cada dia no ES
Sepulcri diz ainda que o aumento dos custos para manter o próprio negócio, a alta taxa tributária e a diminuição do consumo pelos clientes, ocasionada pela alta dos juros, da inflação e do dólar, são os fatores predominantes para o fechamento das empresas.
“As margens de lucro fazem com que haja uma desistência do empresário em manter suas empresas. Lembrando que mais de 50% dessas empresas que pediram baixa, não criaram nenhum tipo de planejamento para montar a sua empresa e está no comércio da informalidade. Então se você não tem planejamento daquilo que pretende fazer, e com a crise que estamos passando, não existe outro caminho, a não ser pedir baixa, porque não tem condição de sobrevivência”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
 
Cenário de pessimismo
Em todo o ano de 2014, 3.656 empreendimentos foram encerrados. Apesar de o índice de fechamento de 2015 estar dentro da expectativa do setor, o cenário para os próximos meses é preocupante, para o presidente da Fecomércio. “Persistindo esse quadro econômico que nós estamos vivenciando, a probabilidade de vir o desemprego, inflação e dólar em alta, consequentemente a probabilidade de mortalidade das empresas é muito maior”, declarou.Na avaliação da Fecomércio, é provável que o ano feche com um número maior de firmas fechadas, e um número menor de empresas abertas em relação aos dados de 2014, quando foram abertas 9.031 empresas, enquanto 3.656 foram encerradas. Este ano, 1.239 empresas foram abertas.

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