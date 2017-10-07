Cada vez mais o celular tem sido utilizado para se comunicar por meio de mensagens. O problema é que o acesso a redes sociais também tem sido feito enquanto as pessoas estão dirigindo. Somente na Grande Vitória, entre janeiro e agosto deste ano, 16.471 motoristas foram multados somente por segurar ou manusear o telefone enquanto dirigia. Os dados são do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Ao todo, de acordo com o órgão, 19.534 motoristas foram multados no período citado por utilizar o celular na condução de um veículo no trânsito, uma média de 80 notificações por dia.

Your browser does not support the audio element. Em média, 80 motoristas são multados diariamente por uso de celular

Em todo ano passado foram 25.313 autuações. Entretanto, é possível perceber que houve uma redução nas multas aplicadas a quem dirige falando ao celular ou utilizando o fone de ouvido. Este ano foram 6.063, ou seja, os motoristas deixaram de falar no celular enquanto dirigem mas passaram a acessar as redes sociais e o whatsapp.

De acordo com a diretora Técnica do Detran, Édina de Almeida Poleto, a partir do final de 2016 houve mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sobre a utilização de celular no trânsito. Até essa data, não havia multa para quem manuseava ou segurava o celular, por isso, as multas começaram a ser aplicadas este ano.

Flagrante de Infração de trânsito. Motorista usando celular ao volante Crédito: Arquivo | A Gazeta

A diretora técnica do Detran destaca que as pessoas têm noção dos riscos de dirigir ou pilotar uma motocicleta manuseando o celular, mas mesmo assim elas não deixam essa prática de lado. “O que percebemos é que as pessoas sabem do perigo, sabem que isso pode causar um acidente, mas elas insistem em ter um comportamento inseguro, que pode colocar em risco não só a sua própria vida, como a vida de outras pessoas”, disse à Rádio CBN Vitória.

Assim como existe quem não consegue se controlar e acaba acessando as redes sociais no trânsito, há também que faz questão de deixar o celular no bolso enquanto dirige, como é o caso do auxiliar de almoxarifado, Antônio Miguel. Para não ser multado, e não provocar algum acidente, ele diz só olha o smartphone após estacionar o veículo. “O celular apitou ou apareceu uma mensagem eu paro o carro para olhar. Não posso olhar a mensagem ou atender a ligação com o carro em movimento”, frisou.