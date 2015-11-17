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JUDICIÁRIO

Em greve, oficiais de Justiça reclamam falta de pagamento em plantões

Resolução que substitui pagamentos por folgas em horas extras vigora até este fim de ano

Publicado em 16 de Novembro de 2015 às 21:56

Publicado em 

16 nov 2015 às 21:56
Os servidores do Poder Judiciário Estadual estão desde o mês de julho sem receber pelo plantão judiciário, executado fora da jornada de trabalho. O Tribunal de Justiça (TJ) suspendeu o pagamento por causa do Ato Normativo 092/2015, que vedou a contratação de horas extras para servidores e magistrados. Essa Resolução tem o prazo de terminar no próximo mês, entretanto, os servidores ainda aguardam uma resposta para saber se o pagamento voltará a ser feito no próximo ano.
Os servidores do judiciário estão em greve há 40 dias. Eles reivindicam dentre outras coisas, reajuste de 8,45% no salário, retroativo a maio; correção do auxílio-saúde e extensão aos dependentes. De acordo com a presidente do Sindijudiciários, Adda Lobato, até o momento o Poder Judiciário não apresentou nenhuma proposta aos servidores.
Em greve, oficiais de Justiça reclamam falta de pagamento em plantões
Adda destacou que com o fim do pagamento pelo plantão, os oficiais de Justiça, por exemplo, praticamente pagam para trabalhar. Segundo ela, os oficiais gastam dinheiro com combustível e não são ressarcidos, por isso, as folgas concedidas após os plantões trabalhados não atendem aos servidores. “Para a categoria isso não interessa. Eles têm de ser indenizados em dinheiro. Isso está na lei. Eles têm que seguir a lei”, afirmou.
Por nota, o Tribunal de Justiça informou que qualquer hora trabalhada fora do expediente é hora extra. Porém, a legislação diz que quando o órgão atinge o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) o administrador não pode pagar hora extra. Então, o TJ não está pagando nem para magistrado e nem para servidor, por ora, até a situação financeira do Estado melhorar.
Para os servidores não serem penalizados, o TJ está suprindo as horas trabalhadas no plantão por folga. Não há nada de ilegal nisso, de acordo com o Judiciário, uma vez que a própria legislação impede o Tribunal de pagar na atual conjuntura.

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