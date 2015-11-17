Os servidores do Poder Judiciário Estadual estão desde o mês de julho sem receber pelo plantão judiciário, executado fora da jornada de trabalho. O Tribunal de Justiça (TJ) suspendeu o pagamento por causa do Ato Normativo 092/2015, que vedou a contratação de horas extras para servidores e magistrados. Essa Resolução tem o prazo de terminar no próximo mês, entretanto, os servidores ainda aguardam uma resposta para saber se o pagamento voltará a ser feito no próximo ano.
Os servidores do judiciário estão em greve há 40 dias. Eles reivindicam dentre outras coisas, reajuste de 8,45% no salário, retroativo a maio; correção do auxílio-saúde e extensão aos dependentes. De acordo com a presidente do Sindijudiciários, Adda Lobato, até o momento o Poder Judiciário não apresentou nenhuma proposta aos servidores.
Em greve, oficiais de Justiça reclamam falta de pagamento em plantões
Adda destacou que com o fim do pagamento pelo plantão, os oficiais de Justiça, por exemplo, praticamente pagam para trabalhar. Segundo ela, os oficiais gastam dinheiro com combustível e não são ressarcidos, por isso, as folgas concedidas após os plantões trabalhados não atendem aos servidores. “Para a categoria isso não interessa. Eles têm de ser indenizados em dinheiro. Isso está na lei. Eles têm que seguir a lei”, afirmou.
Por nota, o Tribunal de Justiça informou que qualquer hora trabalhada fora do expediente é hora extra. Porém, a legislação diz que quando o órgão atinge o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) o administrador não pode pagar hora extra. Então, o TJ não está pagando nem para magistrado e nem para servidor, por ora, até a situação financeira do Estado melhorar.
Para os servidores não serem penalizados, o TJ está suprindo as horas trabalhadas no plantão por folga. Não há nada de ilegal nisso, de acordo com o Judiciário, uma vez que a própria legislação impede o Tribunal de pagar na atual conjuntura.