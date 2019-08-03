Em dois dias, gasolina aumenta até R$ 0,62 em postos da GV

ANTES E DEPOIS: Em apenas dois dias, gasolina aumenta R$ 0,60 em posto de Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

A Petrobras anunciou um aumento na refinaria de 4% no preço da gasolina, na última quarta-feira (31), e o valor cobrado pelo combustível disparou rapidamente em diversos postos da Grande Vitória. Estabelecimentos que vendiam a gasolina por menos de R$ 4 na última quinta-feira (01), conforme constatado pela reportagem da rádio CBN Vitória, tiveram reajustes de até R$ 0,62 em menos de 24 horas.

Your browser does not support the audio element. Em dois dias, gasolina aumenta até 62 centavos em postos da GV

Na avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, um posto que vendia o litro da gasolina por R$ 3,97 até o início da tarde desta sexta-feira (02) teve o preço reajustado para R$ 4,59. Uma diferença de R$ 0,62. O gerente do posto argumentou que o reajuste do preço aconteceu porque as distribuidoras já adotaram o aumento anunciado pela Petrobras e aumentaram o valor do combustível.

Um grande aumento de preço em menos de um dia também aconteceu em um posto próximo da rodoviária de Vitória. O valor passou de R$ 3,98 para R$ 4,59. Um acréscimo de R$ 0,61.

A reportagem da rádio CBN Vitória também verificou relevante diferença em preços praticados entre a última quinta (01) e este sábado (03) nos postos de Vila Velha. Em um deles, localizado às margens da Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Alecrim, o aumento foi de R$ 0,60. O litro da gasolina era vendido por R$ 3,97 e passou a ser vendido por R$ 4,57.

Também na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao bairro de Cobilândia, o aumento identificado pela reportagem foi de R$ 0,51. A gasolina era vendida por R$ 4,08 e aumentou para R$ 4,59.

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