Em dois dias, gasolina aumenta até R$ 0,62 em postos da GV

A Petrobras anunciou um aumento na refinaria de 4% no preço da gasolina, na última quarta-feira (31), e o valor cobrado pelo combustível disparou rapidamente em diversos postos da Grande Vitória. Estabelecimentos que vendiam a gasolina por menos de R$ 4 na última quinta-feira (01), conforme constatado pela reportagem da rádio CBN Vitória, tiveram reajustes de até R$ 0,62 em menos de 24 horas.
Em dois dias, gasolina aumenta até 62 centavos em postos da GV
Na avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, um posto que vendia o litro da gasolina por R$ 3,97 até o início da tarde desta sexta-feira (02) teve o preço reajustado para R$ 4,59. Uma diferença de R$ 0,62. O gerente do posto argumentou que o reajuste do preço aconteceu porque as distribuidoras já adotaram o aumento anunciado pela Petrobras e aumentaram o valor do combustível.
Um grande aumento de preço em menos de um dia também aconteceu em um posto próximo da rodoviária de Vitória. O valor passou de R$ 3,98 para R$ 4,59. Um acréscimo de R$ 0,61.
A reportagem da rádio CBN Vitória também verificou relevante diferença em preços praticados entre a última quinta (01) e este sábado (03) nos postos de Vila Velha. Em um deles, localizado às margens da Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Alecrim, o aumento foi de R$ 0,60. O litro da gasolina era vendido por R$ 3,97 e passou a ser vendido por R$ 4,57.
Também na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao bairro de Cobilândia, o aumento identificado pela reportagem foi de R$ 0,51. A gasolina era vendida por R$ 4,08 e aumentou para R$ 4,59.
PESQUISA DE PREÇOS AJUDA A ECONOMIZAR
Apesar de vários estabelecimentos praticarem o reajuste, o motorista que pesquisar ainda consegue abastecer o carro com alguma vantagem. Neste sábado (03) alguns postos ainda vendiam o combustível sem reajuste. Em um estabelecimento localizado na Reta da Penha, em Vitória, o litro da gasolina era vendido por R$ 3,99. Sendo assim, a boa e velha pesquisa de preços pode ser uma alternativa para os motoristas que querem economizar.