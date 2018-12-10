Ministro Dias Toffoli e o governador Paulo Hartung Crédito: Eduardo Dias

Ao longo dos últimos meses, principalmente durante o período de campanhas eleitorais, o governador Paulo Hartung (sem partido) fez diversas críticas ao estilo político do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Em algumas ocasiões, Hartung criticou o estilo agressivo e o clima de rivalidade criado pelo então candidato à presidência da República.

Your browser does not support the audio element. Em discurso para Dias Toffoli, Hartung diz que não votou em Bolsonaro

Muitas das críticas feitas por Hartung aconteciam em eventos públicos, durante os discursos do governador capixaba. Esse costume de usar um trecho do discurso para alfinetar Bolsonaro aconteceu mais uma vez, na manhã desta segunda-feira (10), durante uma solenidade que contou com a presença do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal.

Hartung discursou por aproximadamente 10 minutos e em um dos trechos do pronunciamento elogiou o Poder Judiciário do país e aproveitou a ocasião para dizer que não votou em Bolsonaro.

"Nesse momento que o país vive, faço dessa homenagem uma homenagem à Justiça brasileira. Nós precisamos dela como nunca. O senhor está diante de uma pessoa que não votou no governo que vai tomar posse na presidência da República, mas que torce pelo governo que vai tomar posse, porque eu sou brasileiro e eu tenho que torcer pelo sucesso do meu país", disse o governador.