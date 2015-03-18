Em um dia nacional de luta de grupos sociais, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizaram um protesto em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (18). Cerca de 100 manifestantes reivindicaram mais políticas habitacionais e igualdade social. O local escolhido é simbólico. Em 2011, mais de 1 mil famílias foram retiradas de um terreno em uma desocupação realizada pela Polícia Militar.

Your browser does not support the audio element. Em dia nacional de luta, sem-teto protestam em palco de desocupação no ES

O protesto, que inicialmente tinha a intenção de fazer interdições e bloqueios em rodovias, concentrou-se em uma praça, sem levar prejuízos ao trânsito. Segundo um dos líderes do movimento, Thadeu Guerzet, a intenção é chamar a atenção para a necessidade de mais políticas públicas para os sem-teto e demais movimentos sociais:

“Viemos à Barra do Riacho protestar para rediscutir com as famílias propostas para a melhoria da situação na região. O povo enxerga um grande número de terras vazias, sem ocupação e sem habitantes e vê a possibilidade de morar“

Na desocupação realizada em maio de 2011, as mais de 1 mil famílias foram retiradas de um assentamento onde várias casas já haviam sido construídas. Na ocasição, mas moradias foram derrubadas. Há relatos de agressões e a morte de uma mulher que ficou impedida de buscar seus remédios em casa durante a ocupação e, por isso, teria sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) dias depois. A reintegração foi pedida, na época, pela Prefeitura de Aracruz.