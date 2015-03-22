Em dia ecológico, Serra promete proteger nascentes

Em tempos de crise hídrica, os moradores do município da Serra contam com uma série de atividades lúdicas gratuitas para conscientizar a sociedade sobre a importância de economizar a água. As ações começaram no último dia 19 e seguem até o próximo dia 28, fazendo uma alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado neste domingo (22).

Durante este final de semana, quem frequentava o Parque da Cidade, na Serra, podia participar do plantio de árvores. Entre sábado e a manhã deste domingo, foram mais de 30 mudas. Os pais aproveitaram para levar as crianças e conscientizá-las desde cedo. É o caso do técnico de compressão de gás natural, Guilherme Nunes, 32 anos, que levou o pequeno Vicente, 1 ano e 2 meses, para participar.

"Propagar essa consciência do meio ambiente, da preservação, da própria conservação dos recursos hídricos. Essa é a importância. Esses são valores que devem ser aprendidos desde cedo e que ele precisa levar para a vida adulta dele", afirmou.

Plantios também serão feitos na nascente do jardim botânico do Parque da Cidade, uma forma de ensinar aos participantes a importância das plantas para a conservação da água doce. Na terça-feira (24), será apresentado a Política Municipal de Educação Ambiental com o lançamento do programa "Plantar Serra". Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Andreia Pereira Carvalho, o programa tem propostas como a recuperação de nascentes e de matas a beira dos rios.

"Ela é fundamental porque norteia várias ações e envolve não só o poder público, mas também a sociedade civil. Então é uma política importante que vai traçar muitas ações envolvendo várias secretarias educação, saúde, meio ambiente e serviços, além da sociedade civil, que, sem ela, não conseguimos fazer uma gestão ambiental compartilhada", afirmou.

Para o biólogo e professor Nagibi Neto, responsável pelas atividades no Parque da Cidade, o plano municipal é bem-vindo. Ele acredita que o compromisso com o meio-ambiente não deve ser só dos gestores, mas, principalmente, de quem usa os espaços.

"Eu creio que o lançamento desse programa é um marco e deve ser colocado em prática. E quem participar do lançamento, tem que cobrar que vai ser colocado em prática, porque nós estamos vendo seca e o futuro, se continuarmos desse jeito, sem preservar a natureza, será drástico", avaliou.