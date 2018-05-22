Caminhoneiros se manifestaram em seis pontos das rodovias do Espírito Santo nesta segunda-feira (21) por conta dos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. Um trecho da BR 101, em Iconha, no Sul do Estado, chegou a ser interditado pelos manifestantes entre 19h e 21h. Durante a manhã, houve bloqueio da pista por cerca de três horas em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. No local, manifestantes atearam fogo em pneus.

Your browser does not support the audio element. Em dia de protestos, caminhoneiros interditam rodovias no ES

Em Viana, na Grande Vitória, cerca de 100 profissionais se reuniram na tarde desta segunda, de acordo com os caminhoneiros. Não houve interdição da pista no trecho. Os protestos aconteceram ao longo de todo o dia nos municípios de João Neiva, Iconha, Ibatiba, Itapemirim, Linhares e Viana.

Durante a tarde, motoristas que se concentraram em um posto de combustíveis desativado em Viana estimulavam outros caminhoneiros a pararem no local e a aderirem ao movimento. Segundo alguns dos manifestantes que conversaram com a reportagem, as próprias empresas de transportes incentivaram a paralisação nacional.

Para o caminhoneiro Bira Nobre, o prejuízo dos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis é sentido não só pelos profissionais, mas por toda a população. “Quem aguenta, na nossa cidade, pagar, hoje, 4,30 ou até 4,50 por um litro de gasolina? Ninguém.”

O morador de Domingos Martins, Levi Klippel, de 26 anos, possui seis caminhões em sociedade com o pai. De acordo com o jovem, o negócio tem ficado inviável. A solução foi colocar todos os veículos da família à venda. “Antes, eu estava investindo. Agora, eu estou vendendo. Eu anunciei, mas não consigo vender.”