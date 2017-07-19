Em crise, Ufes corta suco e passa a oferecer apenas sopa no jantar

Ufes corta cardápio do RU Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

Em crise, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) voltou a cortar o cardápio dos universitários. A partir do dia 24 de julho, os restaurantes dos campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, não vão mais oferecer suco aos estudantes. E no jantar, agora só serão serão servidos sopas e caldos. O salão menor do restaurante também será fechado, o que vai aumentar as filas. Em março, a Ufes já tinha reduzido de duas para uma opção de carne e tirado a sobremesa do cardápio dos restaurantes. Além disso, a instituição também avalia triplicar o valor da refeição, de R$ 1,50 para R$ 4,50.

A Universidade alega que a medida foi tomada devido à redução no quadro de funcionários terceirizados. No novo contrato com a empresa terceirizada, foi necessário reduzir o número de 117 para 79 trabalhadores. O anúncio foi alvo de muitas críticas dos alunos nas redes sociais e nos corredores da Ufes.

A estudante de designer Ana Carolina Gracie aponta que os mais prejudicados serão os estudantes que dependem da refeição no período noturno. "Quem estuda à noite vai ser prejudicado porque sopas e caldos que eles propõem não vai ser uma refeição que vai sustentar, principalmente para uma aula que vai até 11h da noite", desabafa.

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Ana Carolina Gracie critica a redução no cardápio do RU Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

A estudante de Engenharia Civil Jheny Santos compartilha da mesma opinião e destaca que muitos alunos se alimentam apenas do que é servido no RU. "O pessoal que mora aqui (em Vitória), mas não é daqui, agora só vai jantar caldo. Não será a mesma refeição que era antes", critica.

Para o aluno de arquitetura João Victor Rabbi, além dos cortes no orçamento, a Ufes administra mal os recursos da instituição. Ele cita a reportagem do jornal A Gazeta desta quarta-feira que mostrou que um relatório da Controladoria-Geral da União apontou que a jornada de servidores que trabalham por seis horas, mas recebem salário de oito horas, pode ter resultado em um prejuízo de quase R$ 8 milhões. "A Ufes esta remunerando de forma errada os funcionários pagando mais do que eles deveriam receber. A gente vê como um descaso da Universidade pelo estudante", comenta.

Para o aluno de arquitetura João Victor Rabbi, além dos cortes no orçamento, a administração da Ufes gere mal os recursos da instituição Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

O Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Ufes, divulgou uma nota lamentando a decisão da Universidade. Segundo a entidade que representa os estudantes, a reitoria não ouviu a classe estudantil. A redução no cardápio, segundo o DCE, prejudica a manutenção dos estudantes na instituição. De acordo com o diretório, o RU não é uma questão de benefício e sim de permanência do aluno da Universidade já que muitos estudantes não têm outro local para fazer as refeições.