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Em clima de tensão, maternidade suspende visitas novamente

Neste fim de semana, unidade hospitalar foi fechada por medida de segurança

Publicado em 10 de Julho de 2017 às 13:42

Publicado em 

10 jul 2017 às 13:42
“Foi como sair de uma prisão”. Esse é o relato de uma jovem de 22 anos, que deu à luz na Maternidade do Hospital Infantil de Vila Velha e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (10). A unidade hospitalar vive momentos de tensão após a ameaça de morte contra um homem que acompanha a mulher internada, uma paciente que virou mamãe recentemente.
Em clima de tensão, maternidade suspende visitas novamente
Na madrugada de domingo (9) o homem apontado como autor da ameaça, que foi levar a mulher grávida no local, encontrou a vítima no corredor e houve confusão. Esse homem disse que voltaria para matar o rival. Por medo, por parte de servidores e pacientes, o atendimento e os demais serviços foram suspensos por mais de dez horas. O rapaz ameaçado saiu da unidade no domingo, mas voltou nesta segunda-feira. O motivo das ameaças não foi confirmado.
As visitas novamente foram suspensas, assim como a troca de acompanhantes das gestantes. O atendimento, no entanto, não foi afetado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Tanto as gestantes que chegam quanto as que estão dentro do hospital recebem atenção, de acordo com a pasta.
>> Maternidade é fechada após ameças de morte dentro do hospital
A jovem de 22 anos, que pediu para não ser identificada, conta que a segunda-feira estava mais tranquila. Mesmo assim, ela ainda estava com medo. “Melhorou, mas tem muita gente assustada, porque a pessoa da ameaça está aqui ainda. Todo mundo tem medo de acontecer alguma coisa que coloque as pessoas em risco lá dentro. Ninguém sabe o que pode acontecer” disse.
Com temor de que algo pudesse ocorrer, a direção da maternidade chamou a Polícia Militar nesta segunda-feira, após o homem que fez a ameaça voltar à unidade para acompanhar a esposa – a paciente teve filho prematuro. Quatro PMs entraram na unidade, mas não quiseram dar detalhes sobre a situação e o homem continuou na maternidade.

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