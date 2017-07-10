“Foi como sair de uma prisão”. Esse é o relato de uma jovem de 22 anos, que deu à luz na Maternidade do Hospital Infantil de Vila Velha e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (10). A unidade hospitalar vive momentos de tensão após a ameaça de morte contra um homem que acompanha a mulher internada, uma paciente que virou mamãe recentemente.

Your browser does not support the audio element. Em clima de tensão, maternidade suspende visitas novamente

Na madrugada de domingo (9) o homem apontado como autor da ameaça, que foi levar a mulher grávida no local, encontrou a vítima no corredor e houve confusão. Esse homem disse que voltaria para matar o rival. Por medo, por parte de servidores e pacientes, o atendimento e os demais serviços foram suspensos por mais de dez horas. O rapaz ameaçado saiu da unidade no domingo, mas voltou nesta segunda-feira. O motivo das ameaças não foi confirmado.

As visitas novamente foram suspensas, assim como a troca de acompanhantes das gestantes. O atendimento, no entanto, não foi afetado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Tanto as gestantes que chegam quanto as que estão dentro do hospital recebem atenção, de acordo com a pasta.

A jovem de 22 anos, que pediu para não ser identificada, conta que a segunda-feira estava mais tranquila. Mesmo assim, ela ainda estava com medo. “Melhorou, mas tem muita gente assustada, porque a pessoa da ameaça está aqui ainda. Todo mundo tem medo de acontecer alguma coisa que coloque as pessoas em risco lá dentro. Ninguém sabe o que pode acontecer” disse.