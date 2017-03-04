O mutirão de vacinação na Grande Vitória levou milhares de pessoas para as filas. Muitas chegaram ainda durante a madrugada para garantir a imunização contra a febre amarela. No entanto, nenhum lugar impressionou mais que o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, onde as filas começaram a se formar ainda na noite da última sexta-feira (3).

Por volta de 20h, já havia moradores acampados próximo ao estádio, a 12 horas do início do mutirão. Eles levaram colchões, cobertores e cadeiras para aguentar a espera. Algumas pessoas chegaram a montar barracas para garantir a vacinação.

Your browser does not support the audio element. Em Cariacica, população chegou ainda na noite de sexta para se vacinar

Sem querer correr riscos de ficar sem a imunização contra a febre amarela, os familiares do mecânico de ar condicionado, Renato Martins, de 31 anos, montaram duas barracas e viraram a noite na entrada do estádio Kleber Andrade. Todos as nove pessoas da família conseguiram ser vacinadas.