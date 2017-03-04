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MUTIRÃO FEBRE AMARELA

Em Cariacica, população chegou ainda na noite de sexta para se vacinar

Eles levaram colchões, cobertores e cadeiras para aguentar a espera. Algumas pessoas chegaram a montar barracas para garantir a vacinação

Publicado em 04 de Março de 2017 às 13:44

Publicado em 

04 mar 2017 às 13:44
O mutirão de vacinação na Grande Vitória levou milhares de pessoas para as filas. Muitas chegaram ainda durante a madrugada para garantir a imunização contra a febre amarela. No entanto, nenhum lugar impressionou mais que o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, onde as filas começaram a se formar ainda na noite da última sexta-feira (3).
Por volta de 20h, já havia moradores acampados próximo ao estádio, a 12 horas do início do mutirão. Eles levaram colchões, cobertores e cadeiras para aguentar a espera. Algumas pessoas chegaram a montar barracas para garantir a vacinação.
Em Cariacica, população chegou ainda na noite de sexta para se vacinar
Sem querer correr riscos de ficar sem a imunização contra a febre amarela, os familiares do mecânico de ar condicionado, Renato Martins, de 31 anos, montaram duas barracas e viraram a noite na entrada do estádio Kleber Andrade. Todos as nove pessoas da família conseguiram ser vacinadas.
Ao longo da manhã deste sábado (4), a fila, que chegou a dar duas voltas ao estádio, diminuiu consideravelmente, já que o atendimento não foi demorado. No estádio Kleber Andrade, onde 10 mil doses de vacina foram oferecidas, cerca de 170 estudantes de enfermagem fizeram parte da equipe responsável pela mutirão.

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