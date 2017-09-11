Em Campinho, André Garcia critica falta de duplicação da BR 101

Coletiva com o Secretário de Segurança Pública André Garcia e o prefeito de Domingos Martins Crédito: Fernando Madeira

O secretário de Segurança Pública André Garcia afirmou nesta segunda-feira (11) que se a BR 101 estivesse duplicada, o acidente que matou 11 pessoas em Mimoso do Sul provavelmente não teria acontecido.

Garcia esteve em Domingo Martins e se reuniu com o prefeito da cidade, Wanzete Krüger, para prestar solidariedade e informar sobre o andamento das investigações da batida que vitimou os moradores do município.

O secretário criticou a não-duplicação da rodovia e cobrou um posicionamento firme do Governo Federal."Se a estrada fosse duplicada, muito provavelmente essa situação não teria acontecido. Nenhum acidente acontece por um fato isolado. Não seria só esse fator, mas é um fator importante. O Governo Federal tem duas posturas a assumir aí. Ou ele exige o cumprimento do contrato ou toma a concessão de volta e faz a obra. Não dá para a gente ficar a cada 80 dias contando corpos de capixabas", apontou ele.

A Polícia Rodoviária Federal também criticou a estrutura da rodovia e disse que a tragédia na BR 101 poderia ter sido evitada se as pistas fossem separadas por um obstáculo físico, como um canteiro central.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que regula as concessões, saiu em defesa da concessionária Eco101 e afirmou, em nota, que o trecho da BR 101 em que 11 pessoas morreram não tinha previsão contratual de ser duplicado agora e sim no 23° da concessão. A ANTT, entretanto, garantiu que está empenhada em resolver a situação da estrada o mais rápido possível.