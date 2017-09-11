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SEDE DE DOMINGOS MARTINS

Em Campinho, André Garcia critica falta de duplicação da BR 101

Secretário cobrou um posicionamento firme do Governo Federal.

Publicado em 11 de Setembro de 2017 às 20:36

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 set 2017 às 20:36
Coletiva com o Secretário de Segurança Pública André Garcia e o prefeito de Domingos Martins Crédito: Fernando Madeira
O secretário de Segurança Pública André Garcia afirmou nesta segunda-feira (11) que se a BR 101 estivesse duplicada, o acidente que matou 11 pessoas em Mimoso do Sul provavelmente não teria acontecido.
Garcia esteve em Domingo Martins e se reuniu com o prefeito da cidade, Wanzete Krüger, para prestar solidariedade e informar sobre o andamento das investigações da batida que vitimou os moradores do município.
O secretário criticou a não-duplicação da rodovia e cobrou um posicionamento firme do Governo Federal."Se a estrada fosse duplicada, muito provavelmente essa situação não teria acontecido. Nenhum acidente acontece por um fato isolado. Não seria só esse fator, mas é um fator importante. O Governo Federal tem duas posturas a assumir aí. Ou ele exige o cumprimento do contrato ou toma a concessão de volta e faz a obra. Não dá para a gente ficar a cada 80 dias contando corpos de capixabas", apontou ele.
A Polícia Rodoviária Federal também criticou a estrutura da rodovia e disse que a tragédia na BR 101 poderia ter sido evitada se as pistas fossem separadas por um obstáculo físico, como um canteiro central.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que regula as concessões, saiu em defesa da concessionária Eco101 e afirmou, em nota, que o trecho da BR 101 em que 11 pessoas morreram não tinha previsão contratual de ser duplicado agora e sim no 23° da concessão. A ANTT, entretanto, garantiu que está empenhada em resolver a situação da estrada o mais rápido possível.
A ECO 101 lamentou o acidente e disse que é importante esclarecer as causas e responsabilidades dos motoristas na colisão. A concessionária disse que prestou socorro às vítimas e que trecho em questão possui duas faixas no sentido Vitória-Rio e uma faixa no sentido contrário. Segundo a ECO 101, o trecho foi devidamente sinalizado pela concessionária após assumir a concessão, com faixas horizontais, placas e tachas refletivas.

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