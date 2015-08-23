Em áudio, promotor afirma que morte de juiz foi latrocínio

A revista Veja, na sua versão eletrônica, publicou, com exclusividade, uma das provas que serão apresentadas durante o júri marcado para esta segunda-feira (24) do acusados de mando da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. A prova será apresentada pela defesa do ex-policial civil, Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu. Além dele, sentará no banco dos réus o coronel aposentado da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira.

Trata-se do áudio de uma conversa gravada entre o promotor do Ministério Público Estadual, Florêncio Herzog, natural da Vara onde tramita o caso na Justiça, e um familiar de Claudio Luiz Andrade Baptista.

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Na conversa, Florêncio Herzog defende que o crime foi um latrocínio (assalto seguido de morte) e não de mando, tese defendida pelo Ministério Público Estadual.

Segundo a VEJA, a conversa foi analisada por um dos mais renomados peritos do Brasil, Ricardo Molina.

Em 25 de abril de 2005, Herzog foi um dos seis integrantes do Ministério Público que assinaram a denúncia oferecida à 4ª Vara Criminal de Vila Velha, acusando formalmente o coronel Ferreira e o empresário Calu como mandantes do assassinato de Alexandre Martins de Castro Filho.

O site de VEJA procurou Florêncio Herzog, que não quis se estender sobre o assunto, alegando não fazer mais parte do caso. Em entrevista à publicação, ele explicou apenas que "às vezes se tem uma impressão inicial e a fase de produção de provas traz indícios que não se tinha antes". Ele ainda afirma "jamais ter sofrido pressão".

O atual promotor do caso, João Grimaldi, não tem dúvidas de que a morte do magistrado trata-se de um "crime de mando". O júri está marcado para às 9 horas da manhã desta segunda-feira (24), em Vila Velha. A previsão é de que o júri dure pelo menos cinco dias.

Caso

No dia 24 de março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, de 32 anos, foi assassinado com três tiros quando chegava a uma academia de ginástica, em Itapoã, Vila Velha. Ele tinha acabado de estacionar o carro e foi baleado na rua.

Testemunhas contam que olharam da janela da academia ao ouvirem os tiros e viram uma pessoa na moto e uma outra pessoa atirando. Alexandre integrava a missão especial federal que, desde julho de 2002, investigava as ações do crime organizado no Estado.

Confira trechos da conversa:

Promotor - Essa questão toda, esse trabalho de execração pública... eu falo negócio, eu falo crime organizado

Mãe de Calu - Que absurdo isso!

Homem - Mas não tem nada a ver crime organizado com esse processo

Promotor - Eu sei, não vai ter, não tem?... Não tem pra uma pessoa normal, mas pra imprensa, do jeito que esse Tribunal tá levando o negócio, tá de sacanagem, tá de bandalheira...quem que não quer?

Mãe de Calu - Uma coisa como mãe que tá pedindo ao senhor, pelo amor de Deus, julga de acordo com os autos que estão lá...Não se deixa levar pela imprensa, por favor, é um pedido de mãe.