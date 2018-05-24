Taxistas chegam em carreata em apoio a caminhoneiros no trevo de Viana Crédito: Caíque Verli

Mais de 20 taxistas fizeram uma carreata em apoio à paralisação dos caminhoneiros na manhã desta quinta-feira (24). O grupo saiu da BR 262, em frente à Ceasa, em Cariacica, na Grande Vitória, e seguiu em direção ao trevo de Viana, também na região Metropolitana, onde foi recebido por mais de 250 caminhoneiros que estão parados em acostamentos e postos de combustíveis.

Jean Carlos Ramos Duarte, 33, que é taxista há seis anos, disse que a categoria aderiu ao ato porque toda a população sofre com a alta dos preços. Ele explicou que muitos taxistas utilizam o Gás Natural Veicular (GNV), que também está com o preço nas alturas, como alega.

Your browser does not support the audio element. Em apoio a caminhoneiros, taxistas fazem carreata na BR 262

"Com a alta no preço dos combustíveis, fica cada vez mais difícil transportar passageiros. Nossa manifestação com os caminhoneiros é para que esse imposto do combustível seja reduzido ou tirado para que os preços e aí a gente vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade", disse.