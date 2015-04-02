Em alta, valor do ovo de Páscoa banca até um churrasco

O produto sofreu um aumento de preço de 30% em relação ao ano anterior. Com a alta, vale mais a pena se desprender das delícias do chocolate e se entregar a outros prazeres da vida para comemorar a data.A reportagem fez um levantamento, com a ajuda do economista Paulo César Ribeiro da Silva, e constatou que com apenas um ovo de chocolate é possível comprar diversos outros produtos, sejam da cesta básica ou não. Os dados levam em consideração a unidade de 500g, que tem preço médio de R$ 60 e é o mais vendido no mercado.Com essa mesma quantia é possível levar 2 kg de alcatra, ou se preferir 2 kg de picanha. Quem não pode comer carne vermelha consegue comprar até 10 kg de frango. Com esses mesmos R$ 60, é possível encher a geladeira com 25 latinhas de cerveja ou mesmo nove garrafas de refrigerante de 2 litros.

Ou seja, se você presentear pelo menos cinco pessoas com ovos de páscoa, compensa mais reunir família e amigos e promover um animado churrasco. Quem prefere um cineminha pode comprar três entradas, ou duas com direito a pipoca e refrigerante, se o bilhete custar R$ 20.Agora, pensando na compra da cesta básica temos números muito mais impressionantes: o ovo de 500g equivale a cinco pacotes de arroz de 5kg, a 10 pacotes de 1kg de feijão, a 25 litros de leite e a 20 garrafas de 1,5 l de água. Ainda dá para garantir o almoço da semana: um ovo como esse é o mesmo que cinco refeições com marmitex.O comerciante Sérgio Antônio Klein, 45, que diz ser absurdo o preço do ovo de chocolate. "Eu olhei um ovo de 200g, não sei a marca, que custa cerca de R$ 27. Com esse dinheiro dá para fazer muita coisa. Nas minhas compras agora, gastei R$ 37. Olha a quantidade de coisas que estou levando: verduras, 2 kg de maçã, pão integral, diversas coisas que duram pelo menos quatro dias", afirmou.Na casa da professora Cláudia Márcia Costa Valentim, 49 anos, esse ano não vai ter ovo de chocolate. A compra da semana que ela fez nesta quinta-feira (02) para a família é equivalente a duas unidades médias: "Não vou dar ovo de Páscoa. A gente compra outras coisas e faz em casa com um valor bem menor. Ao invés de comprar, você faz um bolo, uma torta, algo mais interessante que vai contentar todo mundo".O preço salgado praticado pelo mercado, segundo o economista Paulo César, tem explicação na alta do dólar. O país, segundo ele, ainda precisa importar o produto. "O cacau, o componente principal do produto, é um commoditie, então segue a cotação internacional. Normalmente a cotação é em dólar e com ele ultrapassando até R$ 3, contribuiu para os aumentos em relação ao ano passado. A variedade de produtos é muito grande e o consumidor não percebe o preço em relação ao ano passado", esclareceu.Agora, se a pessoa é realmente apaixonada por chocolate, a alternativa é comprar a caixa de bombom. Em relação ao ano passado, o valor subiu apenas 10%. Além disso, há o fator custo-benefício: 100g de um bombom custa, em média, R$ 2,15. Já 100g do ovo custa R$ 12, ou seja, é 10 vezes mais caro.