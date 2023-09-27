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Reportagem Especial

Em abandono, cidades reivindicam a recuperação de trechos da Ferrovia Centro Atlântica

Ouça a terceira reportagem especial da jornalista Aline Nunes

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 11:55

Publicado em 

27 set 2023 às 11:55
Trilhos de trem
Trilhos de trem Crédito: Pixabay
Na série especial sobre a Ferrovia Centro Atlântica (FCA), a jornalista Aline Nunes percorreu 11 municípios do Estado cortados pela ferrovia e, por onde a equipe passou, ouviu relatos sobre o abandono da estrutura centenária. Mas, ainda que ninguém contasse, mato alto pelos trilhos e vagões enferrujando expostos à chuva e ao sol são também um retrato dessa realidade. A linha férrea está sob concessão da VLI desde 1996 e, depois de um período usufruindo do traçado, a empresa deixou de considerar a ferrovia viável economicamente e planeja devolvê-la ao governo federal. Enquanto esse processo não é concluído, a manutenção ainda é de responsabilidade da concessionária. Várias cidades por onde a ferrovia passa, reivindicam a recuperação do trecho.
ESPECIAL - ALINE NUNES - FERROVIAS - REP 03 - 2.58s.mp3

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