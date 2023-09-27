Em abandono, cidades reivindicam a recuperação de trechos da Ferrovia Centro Atlântica

Na série especial sobre a Ferrovia Centro Atlântica (FCA), a jornalista Aline Nunes percorreu 11 municípios do Estado cortados pela ferrovia e, por onde a equipe passou, ouviu relatos sobre o abandono da estrutura centenária. Mas, ainda que ninguém contasse, mato alto pelos trilhos e vagões enferrujando expostos à chuva e ao sol são também um retrato dessa realidade. A linha férrea está sob concessão da VLI desde 1996 e, depois de um período usufruindo do traçado, a empresa deixou de considerar a ferrovia viável economicamente e planeja devolvê-la ao governo federal. Enquanto esse processo não é concluído, a manutenção ainda é de responsabilidade da concessionária. Várias cidades por onde a ferrovia passa, reivindicam a recuperação do trecho.