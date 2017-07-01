Salário mínimo ideal seria de R$3.869,22 Crédito: Arquivo

O poder de compra do salário mínimo caiu consideravelmente desde a sua criação, em 1940. Quando foi implantado, há 77 anos, ele valia R$807,28 em valores atuais, corrigidos pela inflação. Atualmente, o benefício é de R$937, porém, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.869,22.

De acordo com o economista Orlando Caliman, o salário mínimo foi criado no governo de Getúlio Vargas. Ele conta que naquela época o benefício deveria garantir a compra de alimentação para uma família de quatro pessoas.

O especialista explica que enquanto o salário mínimo teve apenas 16% de crescimento nestes 77 anos, o Produto Interno Bruto (PIB) do país teve reajuste de 3.400%. “O salário mínimo não acompanhou a evolução da economia. O mais correto seria o PIB crescer e o salário mínimo crescer também, o que não aconteceu”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Em 77 anos, salário mínimo só aumentou 16%, afirma especialista

Para a pedagoga Carla Lima, nenhuma família consegue sobreviver com apenas R$ 937 por mês. “Dignamente não dá para viver porque o custo de vida é muito alto. Há gastos como alimentação, saúde, educação, segurança. Esse valor fica muito longe do mínimo que uma pessoa precisa para cobrir esses custos”, afirmou.

Segundo Caliman, foi no governo de Juscelino Kubitschek que o salário mínimo teve a maior valorização, chegando a quase R$ 2 mil em valores atualizados. Já o pior índice foi no governo Collor, em 1991, quando o salário mínimo pago era de R$ 270.