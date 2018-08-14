HIV Crédito: Divulgação

O número de pessoas que fazem tratamento de HIV e Aids no Espírito Santo quase triplicou nos últimos cinco anos. Em 2013 o Estado tinha 4.019 pacientes que faziam o uso de antirretrovirais - medicamentos para controle da doença -, no ano passado foram 10.890 pessoas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o aumento se deve a dois fatores: mais pessoas estão fazendo o teste de HIV e descobrindo a doença e também porque muitos jovens não usam preservativos nas relações sexuais.

Your browser does not support the audio element. Em 5 anos, número de pessoas em tratamento de HIV triplica no ES

O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto destaca que na década de 90, muitos famosos morreram em decorrência da doença, como Cazuza, Betinho e Renato Russo. Nos últimos anos, por causa do avanço da medicina, raramente alguém morre por causa da Aids.

Essa falsa sensação de que o HIV deixou de ser uma doença perigosa faz com que muitas pessoas não se protejam. A doença está mais presente no grupo de jovens entre 15 e 29 anos. “É preciso alertar sobre isso, é preciso voltar a fazer prevenção, fazer testes nas pessoas. Se a gente testar e tratar, essas pessoas não transmitem a doença”, disse.

De acordo com o infectologista, a Aids ainda não está controlada no Brasil e a tendência é que os casos aumentem nos próximos anos. “Temos tido um aumento no número de casos, é um aumento pequeno, mas tem. Enquanto há uma tendência de redução de casos no mundo, no Brasil, as projeções do Ministério da Saúde e OMS mostram que os números estão estabilizados com viés de alta”.

Tratamento

A coordenadora do Programa Estadual de DST/AIDS, Sandra Fagundes, destacou que todas as unidades de saúde do Estado oferecem o teste rápido de HIV. Em caso de positivo, o paciente é encaminhado para tratamento, que dura por toda vida. “Quando o paciente começa o tratamento apenas sendo soropositivo, que é quando ele está com o HIV mas não está doente, ele melhora a qualidade de vida e não evolui para Aids”.

Além de consultas com especialistas, o paciente com HIV ou Aids também recebe gratuitamente os medicamentos que são tomados diariamente, chamados de antirretrovirais.

Todo mês a Sesa disponibiliza 120 mil testes rápidos de HIV para todos os municípios. Também há disponível nas unidades de saúde preservativos masculinos e femininos.

Saiba mais

Aids e HIV são a mesma coisa?

O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é o vírus causador da aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). No entanto, há muitas pessoas soropositivas (com o vírus) que vivem durante anos sem desenvolver a síndrome.

Como o vírus é transmitido?

O HIV é transmitido nas relações sexuais desprotegidas, no compartilhamento de seringas e agulhas, transfusão de sangue contaminado, reutilização de objetos perfuro-cortantes com presença de sangue ou fluidos com o vírus e durante o parto normal.

HIV pode ser transmitido durante o sexo oral?

Sim. A transmissão do HIV ocorre quando há uma troca de fluidos corporais e isso é possível durante o sexo oral.

Aids tem cura?