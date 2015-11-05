Em 25 anos, cidades litorâneas como Vitória poderão ser inundadas pelo mar

Se o aquecimento global continuar crescendo, em 25 anos, o Brasil terá suas cidades litorâneas inundadas pelo mar e a atividade portuária prejudicada, devido a elevação do nível do mar e a ocorrência de ondas altas. É o que aponta o estudo “Brasil 2040”, divulgado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE). O trabalho foi realizado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), que além da infraestrutura costeira e urbana, trata também de agricultura, energia e transportes.

O plano "Brasil 2040" e todas as suas aplicações setoriais são simulações de modelos globais, ou seja, pode sofrer alterações ao longo dos anos. Ele considera dois cenários, baseando-se em dados do Painel Internacional de Mudança Climática: um cenário intermediário e o mais pessimista de todos, que seria um mundo onde medidas sustentáveis não seriam executadas, que resultaria em alterações drásticas de clima, de acordo com o subsecretário de Desenvolvimento Sustentável da SAE, Alberto Lourenço.

"É sabido que as mudanças climáticas tende a agudizar os fenômenos climáticos extremos: tempestades tende a ficarem piores, secas também, os intervalos de seca e os níveis de tempestade se agravam. O mesmo acontece com o nível do mar, que se eleva, em função de dois efeitos: qualquer corpo submetido a mais calor, tende a se dilatar - isso acontece com a água, ao dilatar ocupa maior volume e sobe", apontou.

Dentre os riscos apontados com as mudanças climáticas estão erosão, inundações, assoreamento de canais de acesso e redução das bordas livres dos cais nas áreas portuárias; além da deterioração das obras dos maciços de proteção.

A pesquisa observou ainda o grau de vulnerabilidade das estruturas portuárias. Entre os 15 portos brasileiros estudados estão o de Tubarão, em Vitória, e Barra do Riacho, em Aracruz. Os estudos setoriais apresentam recomendações que aumentam a resistência dessas estruturas, segundo o subsecretário de Desenvolvimento Sustentável da SAE.

"Reforço das estruturas como molhes e diques típicos de proteção de circulação dos portos por métodos mais modernos e seguro. Para áreas sujeitas a invasão, evidentemente as sugestões de mudança nos critérios de lei de uso de solo para restringir a ocupação dessas áreas", disse.