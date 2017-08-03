A crise financeira dos últimos três anos vem trazendo sérias consequências para as pequenas, médias e até grandes empresas do Estado. Em 2016, segundo dados da Junta Comercial do Espírito Santo, 44 empresas da Grande Vitória procuraram a Justiça para fazer o pedido de recuperação judicial. Este ano, 11 já fizeram a solicitação, de acordo com a 13ª Vara Cível especializada de recuperação judicial de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Em 2017, 11 empresas da grande Vitória pediram recuperação judicial

A recuperação judicial é um pedido que a empresa faz à Justiça para evitar a falência. De acordo com o advogado especialista em direito tributário, Luciano Pavan, fazendo o requerimento, as empresas têm mais tempo para quitar as dívidas atrasadas, podendo chegar a 10 anos, e os juros são reduzidos.

O especialista destaca que a recuperação judicial não é sinônimo de falência e, muitas empresas, inclusive, conseguem se reerguer. “A falência pode ser uma consequência da recuperação judicial se a empresa recuperanda não cumprir alguns requisitos que a lei impõe. Não quer dizer que ela vai falir só porque pediu a recuperação judicial. O que ela pede, na verdade, é um maneira de facilitar o pagamento dos credores”, afirmou.

De acordo com Pavan, as empresas que estão com dívidas precisam buscar ajuda especializada para evitar a falência. O sinal vermelho, segundo ele, é quando a empresa não consegue honrar com os compromissos ordinários, que são os custos fixos. “Eu sou capaz de detectar que a empresa vai quebrar daqui a seis meses ou um ano. É possível fazer esse diagnóstico e, com isso, podemos obter mecanismos para que isso não aconteça, que é pedir a recuperação judicial”, disse.