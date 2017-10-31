Se a situação crítica do Rio Doce não melhorar nos próximos 15 dias, a Prefeitura de Colatina vai tomar medidas emergenciais no combate à seca, como contratação de carros-pipa para abastecer comunidades e compra de cestas básicas.

Na quinta-feira, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência na cidade, o que dá direito ao município de tomar decisões de uma forma menos burocrática, como a aquisição de carros-pipa sem licitação.

Your browser does not support the audio element. Em 15 dias, Colatina vai tomar medidas emergenciais contra seca

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, afirmou que o município está agindo com prudência, mas vai se preparar para enfrentar uma guerra.

"Vamos procurar ver a população que mais necessita. Se faltar água no abastecimento de um distrito, vamos levar carro-pipa. Se famílias não tiverem o que colher, pequenos agricultores, vamos trabalhar com cesta básica. Estamos preparando um exército se caso precisar entrar em uma guerra para salvar a população", declarou.

Meneguelli destacou que a principal preocupação é com os moradores que vivem na zona rural do município.

"Nós já temos agricultores que estão comprando água em caminhão-pipa para beber e cozinhar porque os córregos secaram. Temos afluentes, como o Santa Maria do Doce e o Santa Joana que já não estão mais jogando água no Rio Doce", disse.

Os níveis do Rio Doce são alarmantes. Segundo presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Leonardo Deptulski, o rio atingiu a menor marca dos últimos 50 anos.

"O Rio Doce atingiu a sua menor marca dos últimos 50 anos. Chegou a 70 metros cúbicos por segundo - a menor marca tinha sido em 2015, em torno de 100 metros cúbicos por segundo. Então a situação é muito grave", alertou.